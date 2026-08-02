ImpulseMap MT5

ImpulseMap   является   Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5   который автоматически идентифицирует и отображает   Высшие вершины (ВВ) ,   Более высокие минимумы (HL) ,   Нижние максимумы (LH) ,   Нижние минимумы (LL) ,   Нарушения структуры (BOS) ,   Изменения характера (CHoCH) и   Своды ликвидности   Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для   Динамика цен ,   Smart Money Concepts (SMC) ,   ИКТ и   Структура рынка   Для трейдеров этот индикатор преобразует исходное движение цены в структурированную карту без необходимости ручного анализа колебаний. Встроенный   Панель многовременной структуры   Отображает направление и выравнивание тренда на нескольких временных интервалах, а обучающие всплывающие подсказки объясняют каждое событие структуры рынка непосредственно на графике. Подходит для   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   ImpulseMap поддерживает торговлю акциями и другими CFD-рынками.   спекулянты ,   дневные трейдеры ,   свинг-трейдеры и   позиционные трейдеры   которые полагаются на объективную структуру рынка, анализ тенденций и динамику цен, а не на традиционные запаздывающие индикаторы.


Основные функции

ImpulseMap непрерывно сканирует движение цен для выявления подтвержденных случаев.   фрактальные максимумы и минимумы колебаний , автоматически классифицирующие каждое новое колебание как   Высший Высший (ВВ) ,   Высокий Низкий (HL) ,   Нижний Высокий (LH) , или   Нижний минимум (НМ) . Эти колебания составляют основу анализа структуры рынка и обеспечивают объективную основу для понимания того, находится ли рынок в тренде, консолидируется или начинает разворачиваться.

Используя эти подтвержденные точки колебаний, индикатор автоматически определяет   Нарушения структуры (BOS)   и   Изменения характера (CHoCH) . А   БОС   Определяется как пробитие ценой значительного колебания в направлении существующего тренда, в то время как   ЧоХ   Выделяет первый значимый структурный прорыв против преобладающего тренда, помогая трейдерам распознавать потенциальные изменения направления рынка. Дополнительно выделяются сильные прорывы смещения, что облегчает выявление существенных структурных сдвигов при анализе рынка в режиме реального времени.

ImpulseMap также разделяет   основная рыночная структура   от   Внутренняя структура рынка . Основная структура отслеживает более крупные колебания цен, определяющие главный тренд, в то время как внутренняя структура отслеживает более мелкие колебания цен в рамках каждого сегмента. Такой двухуровневый подход позволяет трейдерам изучать как долгосрочное развитие тренда, так и краткосрочные структурные изменения, не перегружая график.

Для повышения качества структурного анализа индикатор автоматически определяет   Анализ ликвидности позволяет выявлять ситуации, когда цена на короткое время пробивает важный колебательный диапазон, а затем быстро возвращается в предыдущий диапазон. Это помогает отличить подлинные структурные прорывы от событий, связанных с кратковременными скачками цены, которые часто происходят перед разворотами рынка.

А   Защищенные качели   Уровень автоматически поддерживается в качестве текущей точки структурной недействительности, обеспечивая четкую визуальную привязку к активному тренду. По мере развития новых подтвержденных колебаний защищенный уровень автоматически обновляется, позволяя трейдерам отслеживать структурную целостность без необходимости вручную перерисовывать уровни колебаний.

ImpulsMap также включает в себя   Панель многовременной структуры   Эта панель анализирует несколько периодов графика одновременно. На ней отображается текущее направление движения цены для каждого выбранного временного интервала, а также общий показатель соответствия, что упрощает сравнение ценового движения на более низких временных интервалах со структурой рынка на более высоких временных интервалах перед оценкой торговых возможностей.

Для поддержки различных торговых методик трейдеры могут выбирать способ подтверждения структурных прорывов.   фитиль ломается ,   Подтверждение закрытия свечи , или   Закрытие свечи с буфером ATR . Такая гибкость позволяет индикатору адаптироваться как к агрессивным, так и к консервативным подходам к анализу структуры рынка.

Каждый объект структуры рынка включает в себя необязательный   образовательная всплывающая подсказка   объяснение того, что это представляет собой и как это обычно интерпретируется в контексте   Динамика цен   и   Концепции разумного управления деньгами   анализ. В сочетании с настраиваемым   неожиданно возникнуть ,   звук ,   мобильные push-уведомления и   ImpulseMap предоставляет комплексное рабочее пространство для изучения структуры рынка и развития трендов по любому символу или временному интервалу, включая оповещения по электронной почте .


Основные характеристики

  • Автоматическое определение структуры рынка   – Идентифицирует и маркирует   Высшие вершины (ВВ) ,   Более высокие минимумы (HL) ,   Нижние максимумы (LH) и   Нижние минимумы (LL)   по мере формирования подтвержденных точек перелома.
  • Разрыв структуры (BOS) и изменение характера (CHoCH)   – Автоматически обнаруживает крупные структурные разрывы и потенциальные развороты тренда, с улучшенной маркировкой сильных разрывов смещения.
  • Анализ двойной структуры   – Раздельные   основная структура колебаний   от   Внутренняя структура рынка , позволяющая трейдерам отслеживать как долгосрочное направление тренда, так и краткосрочные движения цен.
  • Обнаружение переполнения ликвидных счетов   – Распознает события, приводящие к срабатыванию стоп-лоссов, когда цена на короткое время пробивает уровень колебания, а затем восстанавливает его, что помогает отличить ложные прорывы от подлинных структурных изменений.
  • Защищенные уровни колебаний   – Автоматически отображает текущий уровень структурной недействительности, предоставляя наглядную информацию для мониторинга продолжения или прекращения тренда.
  • Панель многовременной структуры   – Отображает направленность тренда для нескольких временных интервалов вместе с общим показателем соответствия, помогая трейдерам сравнивать структуру рынка на более высоких и более низких временных интервалах.
  • Подтверждение гибкого перерыва   – Выберите между   фитиль ,   закрытие свечи или   Подтверждение ATR-буфера   при проверке структурных повреждений.
  • Всплывающие подсказки для обучения   – К каждому BOS, CHoCH, метке свингового тренда и структурному объекту прилагается необязательное пояснение, помогающее трейдерам понять его назначение и интерпретацию.
  • Интеллектуальные оповещения   - Получать   неожиданно возникнуть ,   звук ,   мобильные push-уведомления и   электронная почта   Уведомления о BOS, CHoCH, операциях по перераспределению ликвидности, нарушениях внутренней структуры и изменениях смещения на разных временных интервалах.
  • Полностью настраиваемый интерфейс   – Настройте цвета, чувствительность, внешний вид панели управления, тему оформления графиков и выберите нужный вариант.   22 встроенных темы оформления панели управления   чтобы соответствовать вашим предпочтениям в отношении рабочего пространства.

Практическое применение в торговле

ImpulseMap   предназначен для трейдеров, которые используют   Структура рынка ,   Динамика цен ,   Smart Money Concepts (SMC) и   концепции торговли в сфере ИКТ   анализировать финансовые рынки.

Многие трейдеры начинают свой анализ с определения последовательности   Высшие вершины   Более высокие спады ,   Нижние максимумы и   Более низкие минимумы . ImpulseMap выполняет этот процесс автоматически, что упрощает определение того, находится ли рынок в тренде, консолидируется или начинает разворачиваться, без необходимости вручную отмечать каждое колебание.

Для   стратегии следования за трендами   Разрыв структуры (BOS)   может помочь подтвердить, что существующая тенденция остается неизменной, в то время как   Изменение характера (CHoCH)   Это может стать первым признаком изменения рыночных настроений. Рассмотрение этих событий вместе с защищенным уровнем колебаний обеспечивает дополнительный контекст при оценке силы тренда.

Трейдеры, использующие   Smart Money Concepts (SMC)   или   Методологии ИКТ   можно комбинировать   структура рынка ,   массовые изъятия ликвидности и   смещение, обусловленное несколькими временными интервалами   для более четкого понимания поведения рынка. Внутренняя структура позволяет на ранних этапах оценить нарастающую динамику, в то время как основная структура помогает сосредоточиться на более широкой тенденции.

Для   скальпинг   и   В дневной торговле внутренний структурный слой может помочь отслеживать краткосрочные изменения рынка на более коротких временных интервалах.   Свинг-трейдеры   можно сосредоточиться на крупных структурных сдвигах и более длительных временных рамках для изучения долгосрочного развития рынка.

интегрированный   Панель многовременной структуры   Это позволяет трейдерам сравнивать направление тренда на разных временных интервалах на одном графике, что упрощает оценку того, соответствуют ли движения на более низких временных интервалах общей структуре рынка.

Анализируя ли   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Для торговли акциями или другими CFD-рынками ImpulseMap предоставляет структурированную и объективную основу для анализа ценового движения, выявления изменений тренда и понимания структуры рынка на любом временном интервале.


Идеально подходит для

ImpulseMap   предназначен для трейдеров, которые используют   Структура рынка ,   Динамика цен и   Smart Money Concepts (SMC)   анализировать финансовые рынки.

Этот индикатор подходит для:

  • Форекс-трейдеры   Изучение тенденций развития и структурных изменений.
  • Трейдеры золота (XAUUSD)   Анализ динамики цен и ликвидности.
  • Индексные трейдеры   торговля   US30 ,   NAS100 ,   GER40 и другие индексы CFD.
  • Трейдеры криптовалют   мониторинг структуры рынка волатильных цифровых активов.
  • Перекупщики   следование структуре внутреннего рынка на более коротких временных интервалах.
  • Дневные трейдеры   сочетание анализа рыночной структуры с подтверждением на нескольких временных интервалах.
  • Свинг-трейдеры   Анализ основных моделей продолжения и разворота тренда.
  • Трейдеры, использующие анализ ценового движения   использование объективного анализа колебаний вместо ручной разметки структуры.
  • Smart Money Concepts (SMC) и ICT Traders   изучение   БОС ,   ЧоЧ ,   Массовые операции по обеспечению ликвидности и смещение в сторону нескольких временных интервалов.
  • Дискреционные трейдеры   Мы стремимся к структурированному и наглядному подходу к анализу тенденций на различных рынках.

Оптимальная конфигурация

ImpulseMap   работает на всех   Таймфреймы MetaTrader   от   М1 к МН   и поддерживает   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Акции ,   Сырьевые товары и другие рынки CFD.
  • Скальпинг:   M1, M5, M15 с использованием   Структура внутреннего рынка   для краткосрочных изменений тренда.
  • Дневная торговля:   M15, M30, H1 с использованием   БОС ,   ЧоЧ и   Многовременная структура   для подтверждения рыночной конъюнктуры.
  • Свинг-трейдинг:   H4, D1 и W1 сосредоточены на   Основные рыночные структуры , защищенные колебания и выравнивание тренда на более высоких временных интервалах.


Индикатор можно настроить, выбрав предпочтительный вариант.   метод подтверждения разрыва   (фитиль, закрытие свечи или подтверждение ATR), корректировка   чувствительность к структуре , включение или отключение внутренней структуры, выбор отображаемых временных рамок, настройка оповещений и выбор из   22 темы оформления панели мониторинга . Дополнительно можно включить тему оформления поверхности диаграмм для создания единого визуального рабочего пространства.


Заключительные замечания

ImpulseMap   является   Индикатор структуры рынка   автоматически сопоставляет   Высшие вершины   Более высокие спады ,   Нижние максимумы ,   Нижние минимумы ,   Нарушения структуры (BOS) ,   Изменения характера (CHoCH) ,   Проведение операций по привлечению ликвидности и   Многовременной анализ трендов   в понятную визуальную структуру. Сочетая объективный анализ колебаний рынка с обучающими пояснениями и гибкой настройкой, он помогает трейдерам изучать поведение рынка, не рисуя структуру вручную на каждом графике.

Индикатор действительно   Он не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Вместо этого он предлагает структурированный подход к   анализ рынка ,   подтверждение тренда и   Интерпретация ценового движения предназначена для использования в сочетании с обоснованными торговыми планами, независимым анализом и соответствующими   управление рисками .


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Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор диапазона Нью-Йорка   — это инструмент анализа на основе сессии, разработанный для трейдеров, применяющих   концепции   ICT (Inner Circle Trader)   , торговлю Smart Money и   институциональные методы ценового действия   . Разработанный специально для сессии Нью-Йорка, этот индикатор фиксирует ценовой диапазон между   12:00   и   14:00 по Гринвичу   , критический период, который совпадает с   закрытием Лондона   и   открытием Нью-Йорка   . Он определяет   максимумы и минимумы сессии   ,
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
Currency Heat Wave Ultimate
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Технический индикатор   Currency Heat Wave Ultimate   — это ценный инструмент, который предоставляет трейдерам информацию о силе основных валют в режиме реального времени. Благодаря анализу 28 валютных пар он предлагает всесторонний обзор силы валюты прямо на графике, что делает его невероятно удобным в использовании. Динамически меняя цвета, он позволяет трейдерам быстро определять позиции валют и принимать обоснованные решения. Одной из примечательных особенностей Currency Heat Wave является е
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