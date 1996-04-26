Daily FIBO Pro

Раскройте свой торговый потенциал с BERG Daily FIBO Pro

BERG Daily FIBO Pro — это мощный и настраиваемый индикатор уровней Фибоначчи, разработанный специально для торговой платформы MetaTrader 4 (MT4). Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, этот индикатор станет вашим незаменимым инструментом для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, улучшения рыночного анализа и оптимизации торговой стратегии.

Почему выбирают BERG Daily FIBO Pro?

🔍 Точность в анализе Фибоначчи: Получите преимущество на рынке с помощью автоматических уровней коррекции Фибоначчи, рассчитываемых на основе максимума и минимума предыдущего дня. BERG Daily FIBO Pro рисует уровни (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%), чтобы помочь вам легко определить возможные разворотные точки на рынке.

🔔 Интеллектуальная система оповещений: Никогда не упустите возможность благодаря настраиваемым оповещениям, которые уведомляют вас, когда цена достигает любого уровня Фибоначчи. Выберите между визуальными всплывающими окнами или звуковыми сигналами, чтобы всегда быть в курсе своих сделок.

🎨 Полностью настраиваемый внешний вид: Настройте внешний вид индикатора в соответствии со своим торговым стилем. Регулируйте цвета, стили линий, текст меток, размер шрифта и положение, чтобы создать график, который будет одновременно информативным и приятным для глаз.

 Динамические обновления: Будьте в курсе без лишних усилий. Индикатор автоматически обновляет уровни Фибоначчи в начале каждого торгового дня, гарантируя, что вы всегда работаете с самыми актуальными данными.

🛠️ Умное управление ресурсами: Держите ваши графики чистыми и организованными. BERG Daily FIBO Proуправляет только своими объектами, гарантируя, что он удаляет только то, что создает, оставляя другие элементы графика нетронутыми.

Основные особенности:

  • Автоматический расчет уровней Фибоначчи: Рисует ежедневные уровни Фибоначчи на основе данных предыдущего торгового дня.
  • Настраиваемые оповещения: Получайте уведомления при достижении ценой уровня Фибоначчи с возможностью выбора визуальных и звуковых оповещений.
  • Персонализированный внешний вид: Настраивайте цвета линий, стили и параметры меток в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Механизм автообновления: Автоматически обновляет уровни Фибоначчи с началом каждого нового торгового дня.
  • Удобное управление ресурсами: Защищает другие объекты на графике, управляя только своими созданиями.

Как это работает:

  1. Прикрепите к своему графику: Просто добавьте BERG Daily FIBO Pro к любому графику в MT4.
  2. Настройте параметры: Используйте входные параметры для настройки уровней Фибоначчи, оповещений и визуальных стилей по вашему вкусу.
  3. Анализируйте с уверенностью: Используйте автоматически нанесенные уровни Фибоначчи для определения зон поддержки и сопротивления.
  4. Получайте оповещения: Получайте мгновенные уведомления, когда цена приближается к уровню Фибоначчи или достигает его, чтобы принимать своевременные торговые решения.

Адаптирован для вашего торгового успеха

BERG Daily FIBO Pro — это не просто индикатор; это универсальный помощник в торговле. Настройте его под свою стратегию, будь то краткосрочный скальпинг или долгосрочная свинг-торговля. С его богатым набором функций и удобным дизайном, этот инструмент поможет вам уверенно ориентироваться на рынках.

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4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
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