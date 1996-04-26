Daily FIBO Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.5
- Обновлено: 7 ноября 2024
- Активации: 10
Раскройте свой торговый потенциал с BERG Daily FIBO Pro
BERG Daily FIBO Pro — это мощный и настраиваемый индикатор уровней Фибоначчи, разработанный специально для торговой платформы MetaTrader 4 (MT4). Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, этот индикатор станет вашим незаменимым инструментом для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, улучшения рыночного анализа и оптимизации торговой стратегии.
Почему выбирают BERG Daily FIBO Pro?
🔍 Точность в анализе Фибоначчи: Получите преимущество на рынке с помощью автоматических уровней коррекции Фибоначчи, рассчитываемых на основе максимума и минимума предыдущего дня. BERG Daily FIBO Pro рисует уровни (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%), чтобы помочь вам легко определить возможные разворотные точки на рынке.
🔔 Интеллектуальная система оповещений: Никогда не упустите возможность благодаря настраиваемым оповещениям, которые уведомляют вас, когда цена достигает любого уровня Фибоначчи. Выберите между визуальными всплывающими окнами или звуковыми сигналами, чтобы всегда быть в курсе своих сделок.
🎨 Полностью настраиваемый внешний вид: Настройте внешний вид индикатора в соответствии со своим торговым стилем. Регулируйте цвета, стили линий, текст меток, размер шрифта и положение, чтобы создать график, который будет одновременно информативным и приятным для глаз.
⏰ Динамические обновления: Будьте в курсе без лишних усилий. Индикатор автоматически обновляет уровни Фибоначчи в начале каждого торгового дня, гарантируя, что вы всегда работаете с самыми актуальными данными.
🛠️ Умное управление ресурсами: Держите ваши графики чистыми и организованными. BERG Daily FIBO Proуправляет только своими объектами, гарантируя, что он удаляет только то, что создает, оставляя другие элементы графика нетронутыми.
Основные особенности:
- Автоматический расчет уровней Фибоначчи: Рисует ежедневные уровни Фибоначчи на основе данных предыдущего торгового дня.
- Настраиваемые оповещения: Получайте уведомления при достижении ценой уровня Фибоначчи с возможностью выбора визуальных и звуковых оповещений.
- Персонализированный внешний вид: Настраивайте цвета линий, стили и параметры меток в соответствии с вашими предпочтениями.
- Механизм автообновления: Автоматически обновляет уровни Фибоначчи с началом каждого нового торгового дня.
- Удобное управление ресурсами: Защищает другие объекты на графике, управляя только своими созданиями.
Как это работает:
- Прикрепите к своему графику: Просто добавьте BERG Daily FIBO Pro к любому графику в MT4.
- Настройте параметры: Используйте входные параметры для настройки уровней Фибоначчи, оповещений и визуальных стилей по вашему вкусу.
- Анализируйте с уверенностью: Используйте автоматически нанесенные уровни Фибоначчи для определения зон поддержки и сопротивления.
- Получайте оповещения: Получайте мгновенные уведомления, когда цена приближается к уровню Фибоначчи или достигает его, чтобы принимать своевременные торговые решения.
Адаптирован для вашего торгового успеха
BERG Daily FIBO Pro — это не просто индикатор; это универсальный помощник в торговле. Настройте его под свою стратегию, будь то краткосрочный скальпинг или долгосрочная свинг-торговля. С его богатым набором функций и удобным дизайном, этот инструмент поможет вам уверенно ориентироваться на рынках.