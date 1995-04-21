使用 BERG Daily FIBO Pro 释放您的交易潜力

BERG Daily FIBO Pro 是专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台设计的强大且可定制的斐波那契回撤指标。无论您是经验丰富的交易者，还是刚刚起步，这个指标都是您识别关键支撑位和阻力位、提升市场分析并优化交易策略的理想工具。

为什么选择 BERG Daily FIBO Pro？

🔍 斐波那契分析的精确性： 借助基于前一天高点和低点自动计算的斐波那契回撤水平，在市场上获得优势。BERG Daily FIBO Pro 绘制了各个水平（0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%、100%），帮助您轻松识别潜在的市场转折点。

🔔 智能报警系统： 使用可定制的警报系统，确保您不会错过任何机会，当价格触及任何斐波那契水平时，系统将通知您。您可以选择视觉弹出警报或声音信号，随时掌握您的交易动态。

🎨 完全可定制的视觉效果： 根据您的交易风格调整指标的外观。调整颜色、线条样式、标签文字、字体大小和位置，创建既信息丰富又赏心悦目的图表。

⏰ 动态更新： 无需麻烦地保持最新状态。该指标在每个交易日开始时自动刷新斐波那契水平，确保您始终使用最相关的数据进行交易。

🛠️ 智能资源管理： 保持您的图表清晰有序。BERG Daily FIBO Pro 管理其自身对象，确保只删除它创建的对象，不会影响其他图表元素。

主要功能一览：

自动计算斐波那契水平： 根据前一个交易日的市场数据每日绘制斐波那契水平。

根据前一个交易日的市场数据每日绘制斐波那契水平。 可定制的警报： 当价格触及斐波那契水平时，提供视觉和声音两种报警选项。

当价格触及斐波那契水平时，提供视觉和声音两种报警选项。 个性化外观： 根据您的偏好自定义线条颜色、样式和标签设置。

根据您的偏好自定义线条颜色、样式和标签设置。 自动更新机制： 每个新交易日自动更新斐波那契水平。

每个新交易日自动更新斐波那契水平。 用户友好的资源管理： 通过仅管理其自身创建的对象来保护其他图表对象。

如何使用：

附加到您的图表： 将 BERG Daily FIBO Pro 添加到 MT4 中的任意图表。 自定义设置： 使用输入参数调整斐波那契水平、警报和视觉样式以符合您的喜好。 自信分析： 使用自动绘制的斐波那契水平来识别支撑和阻力区域。 接收警报： 当价格接近或触及斐波那契水平时，立即收到通知，从而做出及时的交易决策。

为您的交易成功量身定制

BERG Daily FIBO Pro 不仅仅是一个指标；它是一个多功能的交易伙伴。根据您的交易策略进行自定义，无论您是专注于短期剥头皮交易还是长期波段交易。凭借其强大的功能和用户友好的设计，这款工具将帮助您自信地在市场中航行。