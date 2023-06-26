Информационная панель Moving Average Currency Strength Dashboard — это мощный и всеобъемлющий индикатор, который дает глубокое представление о динамике валюты по нескольким символам и таймфреймам. Этот надежный инструмент использует скользящие средние для определения последних точек пересечения и эффективно отслеживает силу валют вплоть до текущей цены. Благодаря интуитивно понятному дизайну и удобному интерфейсу эта информационная панель предлагает трейдерам огромное количество информации, стремящейся принимать обоснованные решения.
Одной из ключевых особенностей этой панели инструментов является ее способность работать в режиме сканера, что позволяет пользователям сканировать рынок в поисках потенциальных возможностей. Всесторонняя информационная панель индикатора отображает все сигналы в виде кнопок, что позволяет вам удобно получить доступ к необходимой информации. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть новый график с пересекающимися линиями, которые показывают сигнал более подробно. Кроме того, функция «Групповой режим» позволяет отображать символы, организованные в группы, обеспечивая структурированное представление о валютных отношениях.
Благодаря настраиваемым параметрам панель индикатора силы валюты скользящего среднего учитывает индивидуальные торговые предпочтения. Трейдеры могут выбирать между различными методами расчета пипсов, такими как использование цены открытия или закрытия свечей или даже самой линии скользящей средней. Эта гибкость гарантирует, что индикатор согласуется с различными торговыми стратегиями.
Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, панель инструментов разработана с учетом визуальной эстетики. Кнопки, представляющие валютные пары и таймфреймы, отображаются четко и организованно, с настраиваемыми цветами и настройками шрифта. Бычьи, медвежьи и нейтральные сигналы различаются визуально, что позволяет легко определить рыночные тенденции с первого взгляда. Индикатор также предлагает различные варианты оповещений, включая всплывающие оповещения, мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и звуковые оповещения, информируя трейдеров, даже когда они находятся вдали от своих экранов.
Информационная панель Moving Average Currency Strength Dashboard предоставляет трейдерам комплексный и удобный инструмент для анализа силы валюты и принятия обоснованных торговых решений. Сочетая мощь скользящих средних с интуитивно понятным интерфейсом и настраиваемыми функциями, этот индикатор позволяет трейдерам уверенно ориентироваться на динамичном рынке форекс. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, эта информационная панель станет ценным дополнением к вашему торговому арсеналу, позволяя вам опережать рыночные тенденции и использовать выгодные возможности.
Параметры
- Режим
- Режим сканера - Режим сканера (выберите между сканированием и рисованием одной линии).
- Групповой режим - активировать группировку базовых символов валюты.
- Параметры панели инструментов . Настройте символы, таймфреймы и метод расчета пипсов.
- Параметры скользящего среднего — настройка индикатора скользящего среднего для конкретных условий.
- Фильтры предупреждений — настройка предупреждений для определенных условий.
- Графические параметры — настраивайте внешний вид и цвета.
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2024 09 22 : this tool is my main dashboard and it is so easy to use and accurate. in my case i use this dashboard vertically using the group option (all USD, all EUR, .... ) with a specific couple of MA in 5 differents windows and i add XAUUSD / XAUEUR /XAUAUD. really a game changer. Well Done. Thanks