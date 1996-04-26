Directional Volatility and Volume Oscillator

Направленный осциллятор волатильности и объема MT4 — это мощный торговый инструмент, разработанный для улучшения вашего рыночного анализа путем сочетания направленного импульса, измерения волатильности и анализа объема. Идеален для forex, трейдеров акций, криптовалют и товаров, этот индикатор предоставляет ценную информацию для оптимизации ваших торговых решений и повышения общей эффективности.

С возможностью выявления изменений импульса и потенциальных разворотов, этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах за его эффективность в условиях волатильного рынка. Пользователи сообщают о значительных улучшениях в тайминге и точности сделок, что делает его незаменимым дополнением к инструментам любого трейдера.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикатора / Руководство

Ключевые особенности

Анализ направленного импульса: Отслеживает движение цен для выявления бычьих или медвежьих трендов для точных входов в сделки.

Измерение волатильности: Plots Гистограммы волатильности вверх/вниз, подчеркивающие интенсивность рынка для адаптивных стратегий.

Отслеживание объема: Отображает гистограммы объема вверх/вниз, раскрывающие тренды торговой активности для улучшения принятия решений.

Всплывающие уведомления: Генерирует MetaTrader всплывающие уведомления при значительных сигнальных событиях, чтобы вы никогда не пропустили настройку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше MetaTrader мобильное приложение для удобного мониторинга.

Уведомления по электронной почте: Предоставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удаленного мониторинга, когда вы находитесь вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, облегчая автоматическую торговлю через Expert Advisors.

Быстрая и обратная проверка: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader для эффективных вычислений и совместимости с историческим тестированием.

Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые входные параметры для адаптации индикатора к конкретным рыночным условиям и торговым стратегиям.

Направленный осциллятор волатильности и объема MT4 специально разработан для MetaTrader 4, обеспечивая оптимальную производительность и удобство использования для трейдеров всех уровней.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

Я был бы очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны своей покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной для поиска решения, если это не так. Интересует бесплатный 7-дневный пробный период? Не стесняйтесь обращаться ко мне через раздел моего профиля.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#теги Направленный осциллятор волатильности и объема MT4 forex торговый индикатор рыночный анализ волатильность объем уведомления тренд разворот стратегия