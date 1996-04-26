Directional Volatility and Volume Oscillator
- Индикаторы
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 12.0
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
Направленный осциллятор волатильности и объема MT4 — это мощный торговый инструмент, разработанный для улучшения вашего рыночного анализа путем сочетания направленного импульса, измерения волатильности и анализа объема. Идеален для forex, трейдеров акций, криптовалют и товаров, этот индикатор предоставляет ценную информацию для оптимизации ваших торговых решений и повышения общей эффективности.
С возможностью выявления изменений импульса и потенциальных разворотов, этот индикатор высоко ценится в торговых сообществах за его эффективность в условиях волатильного рынка. Пользователи сообщают о значительных улучшениях в тайминге и точности сделок, что делает его незаменимым дополнением к инструментам любого трейдера.
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Ключевые особенности
- Анализ направленного импульса: Отслеживает движение цен для выявления бычьих или медвежьих трендов для точных входов в сделки.
- Измерение волатильности: Plots Гистограммы волатильности вверх/вниз, подчеркивающие интенсивность рынка для адаптивных стратегий.
- Отслеживание объема: Отображает гистограммы объема вверх/вниз, раскрывающие тренды торговой активности для улучшения принятия решений.
- Всплывающие уведомления: Генерирует MetaTrader всплывающие уведомления при значительных сигнальных событиях, чтобы вы никогда не пропустили настройку.
- Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше MetaTrader мобильное приложение для удобного мониторинга.
- Уведомления по электронной почте: Предоставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удаленного мониторинга, когда вы находитесь вдали от терминала.
- Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.
- Интеграция буферов: Открывает значения индикатора как доступные буферы, облегчая автоматическую торговлю через Expert Advisors.
- Быстрая и обратная проверка: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader для эффективных вычислений и совместимости с историческим тестированием.
- Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые входные параметры для адаптации индикатора к конкретным рыночным условиям и торговым стратегиям.
Направленный осциллятор волатильности и объема MT4 специально разработан для MetaTrader 4, обеспечивая оптимальную производительность и удобство использования для трейдеров всех уровней.
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