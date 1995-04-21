Directional Volatility and Volume Oscillator

方向波动性与成交量振荡器 MT4 是一款强大的交易工具，旨在通过结合方向动量、波动性测量和成交量分析来增强您的市场分析。非常适合 forex、股票、加密货币和商品交易者，这个指标提供有价值的见解，以优化您的交易决策并改善整体表现。

该指标能够识别动量变化和潜在反转，因此在交易社区中因其在波动市场条件下的有效性而备受推崇。用户报告称交易时机和准确性显著提高，使其成为任何交易者工具箱中的必备工具。

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主要特点

方向动量分析：跟踪价格走势，以识别牛市或熊市趋势，以便精确进入交易。

波动性测量：Plots 波动性上/下直方图，突出市场强度以适应策略。

成交量跟踪：显示成交量上/下直方图，揭示交易活动趋势，以增强决策。

弹出警报：在重要信号事件上触发 MetaTrader 警报弹窗，以确保您不会错过任何设置。

推送通知：实时推送通知到您的 MetaTrader 移动应用，方便监控。

电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，以便在您离开终端时进行远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时状态概览。

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，便于通过 Expert Advisors 进行自动交易。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，便于高效计算和历史回测兼容。

可自定义设置：提供可调输入参数，以根据特定市场条件和交易策略调整指标。

方向波动性与成交量振荡器 MT4 专为 MetaTrader 4 设计，确保为各级交易者提供最佳性能和可用性。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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