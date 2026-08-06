Trend Aracle
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Активации: 5
🚀 Trend Oracle & ZeroMax System: Революционный алгоритм упреждения импульсных движений
Мечтаете входить в рынок до того, как произойдёт мощный взрыв цены, а не догонять уже уходящий поезд?
Представляем Trend Oracle — высокоточный индикатор прогнозирования импульсов, входящий в состав профессиональной торговой системы ZeroMax. Это инструмент нового поколения, созданный для трейдеров, которым нужна абсолютная ясность при работе с высоковолатильными инструментами, особенно при торговле Золотом (XAUUSD).
💡 В чём секрет Trend Oracle?
Главная уникальность Trend Oracle заключается в его способности идентифицировать фазу скрытой накопительной консолидации. Когда алгоритм сжимает рыночные данные в единую точку схождения, он сигнализирует о готовящемся колоссальном выбросе энергии.
Вы получаете сигнал на вход в нулевой точке формирования импульса — с минимальным стоп-лоссом и максимальным потенциалом прибыли!
🛡 Триада ZeroMax: Синергия трёх индикаторов
ZeroMax — это не просто отдельный сигнал, это законченная, самодостаточная экосистема. Три индикатора работают в абсолютной синергии, полностью исключая человеческий фактор и рыночный шум. Вы можете полностью закрыть график свечей — и всё равно точно знать, куда и когда пойдёт цена!
🎯 Trend Oracle (Главный триггер входа):
Роль: Точка входа перед импульсом.
Механика: Фиксирует сжатие волатильности и консолидацию индикаторных линий в одной точке, определяя момент зарождения нового сильного тренда.
📊 Filter (Подвальный индикатор-осциллятор):
Роль: Фильтрация шума и подтверждение направления.
Механика: Располагается в отдельном окне (подвальный осциллятор). Он мгновенно определяет истинный вектор глобального рыночного давления (Bullish/Bearish Bias) и отсекает ложные пробои, подтверждая вход только в сторону наименьшего сопротивления.
🛑 STO (Подвальный осциллятор выхода):
Роль: Прецизионная точка выхода из позиции.
Механика: Отслеживает момент затухания импульса и состояние перекупленности/перепроданности. Он показывает идеальную точку для фиксации максимальной прибыли до того, как рынок уйдет на глубокую коррекцию.
🌟 Почему торговая система ZeroMax — это феномен?
Идеально для XAUUSD (Gold): Золото славится своими ложными движениями и внезапными импульсами. Система ZeroMax разработана так, чтобы укротить волатильность металлов и забирать самые жирные трендовые движения.
Математическая точность: Сочетание алгоритма сжатия (Oracle), трендового фильтра (Filter) и осциллятора фаз (STO) дает феноменальный процент винрейта (Win-Rate) и высокое соотношение Risk/Reward.
Полная ясность без гаданий: Пошаговая логика торговли:
Oracle сформировал точку схождения ➔ Готовимся!
Filter подтвердил направление ➔ Входим в сделку!
STO дал сигнал затухания ➔ Забираем профит!
💎 Возьмите контроль над импульсами рынка уже сегодня!
Забудьте о запаздывающих индикаторах и хаотичной торговле. Торговая система ZeroMax с ядром Trend Oracle дает вам институциональное преимущество — способность видеть зарождение импульса до того, как его увидит остальной рынок.
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https://www.mql5.com/ru/market/product/189346/controlpanel#!tab=description&state=ready
https://www.mql5.com/ru/market/product/189324?source=Site+Profile+Seller