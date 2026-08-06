STO indicator

🚀 STO & ZeroMax System: Революционный алгоритм прецизионного выхода и максимального профита

Устали отдавать нажитую прибыль обратно рынку на глубоких коррекциях? Надоело гадать, где закрыть сделку, чтобы забрать максимум импульса, а не выходить раньше времени?

Представляем STO — высокоточный подвальный осциллятор фаз и импульса, входящий в состав профессиональной торговой системы ZeroMax. Это аналитический инструмент нового поколения, созданный для трейдеров, которым нужна абсолютная точность при фиксации прибыли и определении точек разворота на высоковолатильных активах, таких как Золото (XAUUSD).

💡 В чём секрет индикатора STO?

Главная уникальность STO — его способность филигранно отслеживать момент затухания рыночного импульса и точно фиксировать состояния перекупленности и перепроданности. Пока большинство трейдеров поддаются эмоциям и либо сидят в убыточной коррекции, либо закрываются слишком рано, STO даёт четкий математический сигнал на идеальный выход из позиции.

Индикатор моментально реагирует на смену фаз рынка, позволяя забирать самые пиковые значения движения до того, как цена уйдет в глубокий откат.

🛡 Триада ZeroMax: Синергия трёх индикаторов

ZeroMax — это не просто отдельный сигнал, это законченная, самодостаточная экосистема. Три индикатора работают в абсолютной синергии, полностью исключая человеческий фактор и рыночный шум. Вы можете закрыть график свечей — и всё равно точно знать, где войти и где забрать профит!

  • 🎯 Trend Oracle (Главный триггер входа):

    • Роль: Точка входа перед импульсом.

    • Механика: Фиксирует сжатие волатильности и консолидацию индикаторных линий в одной точке, определяя момент зарождения нового сильного тренда.

  • 📊 Filter (Подвальный индикатор-осциллятор):

    • Роль: Фильтрация шума и подтверждение направления.

    • Механика: Определяет истинный вектор глобального рыночного давления (Bullish/Bearish Bias) и отсекает ложные пробои, подтверждая вход только по тренду.

  • 🛑 STO (Подвальный осциллятор выхода — Главный компонент):

    • Роль: Прецизионная точка фиксации максимальной прибыли.

    • Механика: Отслеживает затухание импульса и кульминацию движения, давая математически обоснованный сигнал на закрытие сделки в самой выгодной точке.

🌟 Почему торговая система с индикатором STO — это феномен?

  • Идеально для XAUUSD (Gold): Золото славится резкими откатами и манипуляциями. Индикатор STO позволяет забирать максимум профита на самых вершинах/доньях импульса, не давая рынку съесть вашу прибыль.

  • Математическая точность: Сочетание алгоритма сжатия (Oracle), трендового фильтра (Filter) и осциллятора фаз (STO) обеспечивает высочайшее соотношение Risk/Reward и феноменальный Win-Rate.

  • Полная ясность без гаданий: Простая пошаговая логика:

    1. Oracle сформировал точку схождения ➔ Готовимся!

    2. Filter подтвердил направление ➔ Входим в сделку!

    3. STO дал сигнал затухания импульса ➔ Забираем максимальный профит!

  •      Cсылки на другие индикаторы торговой системы ZERO_MAX   
  •      https://www.mql5.com/ru/market/product/189023?source=Site+Profile+Seller
  •      https://www.mql5.com/ru/market/product/189324?source=Site+Profile+Seller

💎 Перестаньте оставлять деньги на столе!

Забудьте о сомнениях, страхе упущенной выгоды (FOMO) и преждевременных закрытиях сделок. Индикатор STO в составе системы ZeroMax дает вам профессиональный инструмент для извлечения максимальной прибыли с каждой сделки. Торгуйте спокойно, выходите вовремя и забирайте только чистый профит!


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Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
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5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
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3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Market maker move GOLD
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор    “Market maker move”   написан   для торговли   ЗОЛОТОМ на М5   Индикатор   превосходно   подтверждает отскок или пробой   уровня поддержки и сопротивления. Индикатор не запаздывает, не перерисовывает и не меняет значения при тестирование.    При правильном использовании индикатора    “Market maker move” можно   торговать почти без просадки. Для этого вам нужно всего лишь нанести на график уровни поддержки и сопротивления. Индикатор    “Market maker move” является мощным помощником
Powerful trend indicator
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Powerful trend indicator превосходно показывает текущую тенденцию. Индикатор  Powerful trend indicator не перерисовывает не меняет свои значения. Советую пользоваться тремя периодами индикатора для фильтра сигналов. The Powerful trend indicator perfectly shows the current trend. The Powerful trend indicator does not redraw or change its values. I advise you to use three periods of the indicator to filter signals.
Cps
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  превосходно показывает экстремумы цены. Для торговли по данному индикатору рекомендую торговать по сигналам старших таймфреймов.  Индикатор не перерисовывается и не меняет значения в истории.  The indicator perfectly shows price extremes. To trade on this indicator, I recommend trading on the signals of the higher timeframes. The indicator does not redraw and does not change the values in the history.
Resistance Support ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор уровней поддержки и сопротивления. Не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении таймфреймов. С индикатором можно работать как на пробой уровней так и на отбой уровней поддержки и сопротивления Indicator of support and resistance levels. It does not redraw and does not change its values when switching timeframes. With the indicator, you can work both on the breakdown of levels and on the rebound of support and resistance levels
Super MA ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Супер МА  является трендовым индикатором и отлично справляется определением текущей тенденции. Ею можно пользоваться как для скальпинга так и для торговли внутри дня. Сигналы индикатора не перерисовываются и не меняют свои значения после закрытия бара  The Super MA indicator is a trend indicator and does an excellent job of determining the current trend. It can be used both for scalping and for intraday trading. The indicator signals do not redraw and do not change their values after
Volume indicator ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор объёмов отличный помощник в трейдинге. Индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Индикатор объёмов MTF, показывает текущую тенденцию на графиках. Рекомендую торговать в сторону сигналов старших таймфреймов  The volume indicator is a great assistant in trading. The indicator does not redraw and does not change values when switching timeframes. MTF volume indicator, shows the current trend on the charts. I recommend trading in the direction of highe
ZigZag without redrawing
Murodil Eminjonov
Индикаторы
ZigZag предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой. Индикатор изображает только самые важные развороты, что значительно облегчает оценку графиков.   Стрелки показывают БАР, на котором последний Low/High полностью сформирован. ZigZag is designed to analyze price movements with a given amplitude. The indicator shows only the most important reversals, which greatly facilitates the evaluation of charts. The arrows show the BAR where the last Low/High is fully formed.
Super Ma Arrows
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  Super Ma Arrows состоит из модифицированной средней скользящей и стрелок.  Индикатор предназначен для скальпинга. Индикатор  Super Ma Arrows не перерисовывает не меняет значения при переключении таймфреймов The Super Ma Arrows indicator consists of a modified moving average and arrows. The indicator is designed for scalping. The Super Ma Arrows indicator does not redraw does not change values when switching timeframes
Nostradamus ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор " Nostradamus ind" мощный инструмент для торговли на рынке форекс. " Nostradamus ind" не перерисовывается и не меняет свои значения при переключении временных периодов.  The "Nostradamus ind" indicator is a powerful tool for trading on the forex market. "Nostradamus ind" does not redraw and does not change its values when switching time periods.
Trend direction indi
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор  "Trend direction ind" является трендовым индикатором.  Индикатор  "Trend direction ind"не запаздывает, выдает сигналы на нулевом баре и не перерисовывает при переключении таимфреймов.  С индикатором  "Trend direction ind" вы будете с легкостью определять текущую тенденцию. The "Trend direction ind" indicator is a trend indicator. The "Trend direction ind" indicator does not lag, gives signals at the zero bar and does not redraw when switching time frames. With the "Trend direction ind
BO indicator at zero bar
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "BO  indicator at zero bar" для торговли бинарных опционов. Индикатор выдаёт свои сигналы на нулевом баре не перерисовывает и не меняет свои показатели при переключении временных периодов. Рекомендую использовать индикатор совместно с другим индикатором как фильтр  "BO indicator at zero bar" indicator for binary options trading. The indicator gives its signals on the zero bar, does not redraw and does not change its indicators when switching time periods. I recommend using the indicato
Zigzag levels ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Индикатор "Zigzag levels" основан на индикаторе зигзаг.  Индикатор показывает зоны уровней поддержки и сопротивления относительно индикатору зигзаг. Индикатор "Zigzag levels" сделает хорошую службу в вашем трейдинге. Всем больших профитов!!! The Zigzag levels indicator is based on the zigzag indicator. The indicator shows the zones of support and resistance levels relative to the zigzag indicator. The Zigzag levels indicator will do a good service in your trading. Big profits for everyone!!!
Scalper for currency pairs
Murodil Eminjonov
Эксперты
The EA is designed for trading gold on the M1 timeframe. There is no martingale and no averaging. The most profitable option for trading is scalping. I recommend brokers with a minimum spread and with a minimum commission. The adviser has many functions that can optimize the adviser for any forex instrument. But the default settings are perfect for gold trading Description of the input parameters of the Expert Advisor Step                   _ The offset of the pending order from the price   
Adequate ind
Murodil Eminjonov
Индикаторы
Мой индикатор - отличный помощник на рынке форекс. Он показывает возможные развороты рынка с абсолютной точностью. Мой индикатор не перерисовывается и не меняет значения при переключении таймфреймов. Он отлично работает на всех таймфреймах и может стать ключевым индикатором в вашей стратегии. Хочу отметить, что гибкие настройки индикатора позволяют адаптировать индикатор под вашу стратегию и могут внести большой вклад в вашу прибыльную стратегию, хотя в этом индикаторе уже все заложено. Мой инди
Tulpor
Murodil Eminjonov
Эксперты
Советник TULPOR EA позволяет превратить убыточные сделки в прибыльные благодаря использованию интеллектуального хеджирующего механизма "туда-сюда". Я называю эту стратегию "Больше никаких убытков". Пусть цена идет, куда хочет - советник TULPOR EA зарабатывает в любых ситуациях. Гарантированно! Секрет этого удивительного советника - всем известным торговый алгоритм "Алгоритм зоны восстановления" (TULPOR EA) . По умолчанию советник оптемизирован для торговли EUR/USD на таймфрейме H1
Support 17 EA SELL
Murodil Eminjonov
Эксперты
Представляю вашему вниманию совершенно новый советник  " Support 17 EA" . Советник " Support 17 EA" уникален тем, что он находит точки входа с помощью встроенного индикатора  уровней максимума и минимума цены. Советник имеет стоп лосс и тейк профит и работает по принципу мартингейла, что позволяет выводить убыточные сделки в плюс. В советнике есть функция трейлинг стопа, что позволяет работать советнику по встроенному индикатору в режиме "Скальпинга".   Советник " Support 17 EA" оптимизирован на
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Индикатор показывает точки входа. Индикатор не перерисовывает и не исчезает в истории. Индикатор может служить дополнением вашей торговой стратегии.  При желание можно настроить индикатор как на агрессивную торговлю( но в этом случае будет много ложных сигналов) так же на пассивную торговлю. Хорошие показатели индикатор показывает сигналы на валютной паре GBPUSD  на минутном таймфрейме. 
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Индикатор " Signal histogram scalper" это повальный индикатор в виде гистограммы и сигналов без перерисовки и запаздывания. Индикатор " Signal histogram scalper" показывает на графике наиболее лучшие точки входа по тренду.  Лучше его использовать в паре с другими трендовыми индикаторами в качестве фильтра. Индикатор показывает хорошие результаты на таймфрейме М5 Сигнал генерируется после закрытия свечи и появляется в виде кругляшков зелёного и красного цвета. Индикатор " Signal histogram scalper
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