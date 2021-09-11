Индикатор другого графика
Привет!
Пишу индикатор вывода графика на другом графике,
но появляется ошибка с нулевым значение буферов.
Приветствую. Скорее всего, ошибка здесь:
if(diff>0)
{
for(int i=diff-1; i>0; i++)
{
Buffer1[i] = Buffer1[i+1];
Buffer2[i] = Buffer2[i+1];
Buffer3[i] = Buffer3[i+1];
Buffer4[i] = Buffer4[i+1];
}
}
Вы пытаетесь контролировать приход нового бара, тогда diff = 1. Но в цикле Вы из 1 вычитаете 1, следовательно значения не записываются, т.е. записываются пустые.
Добавлено:
Однако, если это расчет на истории, тогда я не прав.
А, нет, по-идее ошибка логики тут. История рассчитывается в блоке prev_calculated == 0. Здесь же prev_calculated != 0, а значит либо этого кода быть не должно (т.к. он все равно не выполняется), либо ошибка.
Спасибо, нашел ошибку, "0" появлялся в буферах на новой свече.
Исправил так:
{
int diff = rates_total - prev_calculated;
if(diff>0)
{
for(int i=diff-1; i>0; i++)
{
Buffer1[i] = Buffer1[i+1];
Buffer2[i] = Buffer2[i+1];
Buffer3[i] = Buffer3[i+1];
Buffer4[i] = Buffer4[i+1];
}
}
Buffer1[0]= EMPTY_VALUE;
Buffer2[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer3[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer4[0] = EMPTY_VALUE;
}
Теперь всё ОК
Это не OK. Если CopyRates возвращает ноль, то должен быть return(rates_total - 1).
Ваша "ошибка" в оригинале не будет давать о себе знать, если чарт MIX-12.16 открыть рядом с чартом, где висит индикатор. Рядом - все чарты не максимизированы.
Дело в том, что когда чарт максимизирован, то формирование новых баров на других чартах прекращается - экономия ресурсов, видимо. Поэтому CopyRates обламывается при первом запросе нового бара.
Это Вы проверяли? Или это Ваши умозаключения?
У меня оба графика открыты и почему-то всё работает.
И зачем Вы перезаписываете 0 значения на каждом тике?
Лучше сделать так:
{
if( rates_total > prev_calculated )
{
Buffer1[1] = Buffer1[2];
Buffer2[1] = Buffer2[2];
Buffer3[1] = Buffer3[2];
Buffer4[1] = Buffer4[2];
Buffer1[0]= EMPTY_VALUE;
Buffer2[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer3[0] = EMPTY_VALUE;
Buffer4[0] = EMPTY_VALUE;
}
}
//| Sec_symbol.mq5 |
//| Copyright 2016 prostotrader |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016 prostotrader"
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//
input string SecSymb="MIX-12.16"; //Отображаемый символ
input bool Match=true; //Точное совпадение свечей по времени
//--- plot Label1
#property indicator_label1 ""
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrWhite, clrGreen,clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Levels
#property indicator_level1 0
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//--- индикаторные буферы
double Buffer1[];
double Buffer2[];
double Buffer3[];
double Buffer4[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
if(!SymbolSelect(SecSymb,true))
{
Alert("Не правильно выбран символ "+SecSymb);
return(INIT_FAILED);
}
int digits=int(SymbolInfoInteger(SecSymb,SYMBOL_DIGITS));
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,digits);
SetIndexBuffer(0,Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Buffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Buffer4,INDICATOR_DATA);
//---
ArraySetAsSeries(Buffer1,true);
ArraySetAsSeries(Buffer2,true);
ArraySetAsSeries(Buffer3,true);
ArraySetAsSeries(Buffer4,true);
//---
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//---
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrYellow);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,SecSymb);
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL," Open;"+" High;"+" Low;"+" Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
ArraySetAsSeries(time,true);
MqlRates rates[];
if(prev_calculated==0)
{
ArrayInitialize(Buffer1,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(Buffer2,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(Buffer3,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(Buffer4,EMPTY_VALUE);
//---
int attempts=0;
int result=0;
int a_cnt=1000;
//--- делаем 1000 попыток получить таймсерию
while((attempts<a_cnt) && !IsStopped())
{
result=CopyRates(SecSymb,Period(),0,rates_total,rates);
if(result>0) break;
for(int i=0; i<a_cnt;i++)
{
result=1;
result=0;
}
attempts++;
}
if(result>0)
{
int mem_pos=result;
ArraySetAsSeries(rates,true);
if(Match)
{
for(int i=rates_total-1;i>=0;i--)
{
int is_done=false;
for(int j=mem_pos-1;j>=0;j--)
{
if(time[i]==rates[j].time)
{
mem_pos=j;
Buffer1[i] = rates[j].open;
Buffer2[i] = rates[j].high;
Buffer3[i] = rates[j].low;
Buffer4[i] = rates[j].close;
is_done=true;
break;
}
}
if(!is_done)
{
Buffer1[i] = EMPTY_VALUE;
Buffer2[i] = EMPTY_VALUE;
Buffer3[i] = EMPTY_VALUE;
Buffer4[i] = EMPTY_VALUE;
}
}
}
else
{
for(int i=result-1;i>=0;i--)
{
Buffer1[i] = rates[i].open;
Buffer2[i] = rates[i].high;
Buffer3[i] = rates[i].low;
Buffer4[i] = rates[i].close;
}
}
}
else
{
Alert("Не скопированы данные по символу "+SecSymb+". Перегрузите индикатор.");
}
}
else
{
int diff = rates_total - prev_calculated;
if(diff>0)
{
for(int i=diff-1; i>0; i++)
{
Buffer1[i] = Buffer1[i+1];
Buffer2[i] = Buffer2[i+1];
Buffer3[i] = Buffer3[i+1];
Buffer4[i] = Buffer4[i+1];
}
}
}
if(CopyRates(SecSymb,Period(),0,1,rates)==1)
{
if(time[0]==rates[0].time)
{
Buffer1[0]= rates[0].open;
Buffer2[0] = rates[0].high;
Buffer3[0] = rates[0].low;
Buffer4[0] = rates[0].close;
}
}
double s_last=SymbolInfoDouble(SecSymb,SYMBOL_LAST);
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,s_last);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+