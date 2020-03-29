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Индикаторы

RSI Arrow Out of Zone - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3628
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

RSI Arrow Out of Zone

Рис. 1. Индикатор RSI Arrow Out of Zone

    Open Close Panel 2 Reverse Open Close Panel 2 Reverse

    Панель открытия и закрытия позиции на базе класса CDialog. Кнопки на базе класса СButton. Модификация версии Open Close Panel 2

    iAlligator Lips Attention iAlligator Lips Attention

    Индикатор на базе iAlligator (Alligator)

    Tunnel gen4 2 Tunnel gen4 2

    Модификация кода 'Tunnel gen4'

    RSI Arrow Out of Zone EA RSI Arrow Out of Zone EA

    Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'