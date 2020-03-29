Принцип работы индикатора



Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

Рис. 1. Индикатор RSI Arrow Out of Zone