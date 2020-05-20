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Индикаторы

Bollinger Bands Cross Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2962
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Определить момент когда цена пересекает снизу-вверх линию 'Lower' или кода цена сверху-вниз линию 'Upper'. При этом можно задать режим поиска пересечений: 'strict' или 'soft'.

Bollinger Bands Cross Arrow

Рис. 1. Два режима поиска пересечения

    Bar height histogram Bar height histogram

    Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданного

    Half Bar Protection Half Bar Protection

    Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара

    Four Timeframes 2 Four Timeframes 2

    Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1

    Bar height middle arrow Bar height middle arrow

    Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровня