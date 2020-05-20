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Bollinger Bands Cross Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Определить момент когда цена пересекает снизу-вверх линию 'Lower' или кода цена сверху-вниз линию 'Upper'. При этом можно задать режим поиска пересечений: 'strict' или 'soft'.
Рис. 1. Два режима поиска пересечения
Bar height histogram
Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданногоHalf Bar Protection
Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара
Four Timeframes 2
Ожидаем одинаковое направление бара #0 (самого правого бара на графике) одновременно на четырёх таймрфеймах. Развитие версии 1Bar height middle arrow
Значком помечается середина бара, если только размер бара достиг минимального заданного уровня