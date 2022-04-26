Как разместить три окна с разными Таймфреймами в одном окне в МТ5?

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Добрый день!

Может есть какой-то советник или инструмент, который позволяет для каждой валютной пары создать отдельно окно и в этом окне разместить несколько окон с разными таймфреймами?

Подскажите, пожалуйста, если у кого-то есть данный опыт.

Спасибо.

 
Espana Gid:

Добрый день!

Может есть какой-то советник или инструмент, который позволяет для каждой валютной пары создать отдельно окно и в этом окне разместить несколько окон с разными таймфреймами?

Подскажите, пожалуйста, если у кого-то есть данный опыт.

Спасибо.

Может так?

 
Так я пробовал, не совсем удобно. Индикатор никакой добавить нельзя.
 
Espana Gid #:
Так я пробовал, не совсем удобно. Индикатор никакой добавить нельзя.

Сам не разбирался  https://www.mql5.com/ru/articles/10239   , но похоже на то, что вам надо)

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