Как разместить три окна с разными Таймфреймами в одном окне в МТ5?
Так я пробовал, не совсем удобно. Индикатор никакой добавить нельзя.
Espana Gid #:
Так я пробовал, не совсем удобно. Индикатор никакой добавить нельзя.
Так я пробовал, не совсем удобно. Индикатор никакой добавить нельзя.
Сам не разбирался https://www.mql5.com/ru/articles/10239 , но похоже на то, что вам надо)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Может есть какой-то советник или инструмент, который позволяет для каждой валютной пары создать отдельно окно и в этом окне разместить несколько окон с разными таймфреймами?
Подскажите, пожалуйста, если у кого-то есть данный опыт.
Спасибо.