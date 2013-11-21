Ставь лайки и следи за новостями
PriceSound_trendline - индикатор для MetaTrader 4
- 15607
-
PriceSound_trendline - PriceAlert по наклонной.
Источник: индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/download/17987.
- Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми).
- Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работает в тестере.
Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).
Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.
Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
Внешние переменные:
UniqueName="Trend_Price 1"– название трендовой линии;
LineColor=Pink – цвет линии;
LineWidth=2– ширина линии;
Sound_Play=true– разрешение звука;
Sound="ready.wav"– название звукового файла;
Индикатор PriceSound_trendline должен находиться в папке терминала “indicators”
Звуковой файл с расширением “ .wav “должен находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds). Предлагается файл "ready.wav" в архиве.
