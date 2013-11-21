CodeBaseРазделы
Индикаторы

PriceSound_trendline - индикатор для MetaTrader 4

PriceSound_trendline - PriceAlert по наклонной.

Источник: индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/download/17987.

- Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми).

- Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работает в тестере.

Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline).

Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии.

Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

Внешние переменные:

UniqueName="Trend_Price 1"– название трендовой линии;

LineColor=Pink – цвет линии;

LineWidth=2– ширина линии;

Sound_Play=true– разрешение звука;

Sound="ready.wav"– название звукового файла;

Индикатор PriceSound_trendline должен находиться в папке терминала “indicators”
(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковой файл с расширением “ .wav “должен находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds). Предлагается файл "ready.wav" в архиве.

