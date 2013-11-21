Источник: индикатор PriceAlert (v.1.1) от api. http://codebase.mql4.com/download/17987. - Индикатор PriceAlert работает с горизонтальной (ми) линией (ми). - Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работает в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал. На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд. Внешние переменные: UniqueName="Trend_Price 1"– название трендовой линии; LineColor=Pink – цвет линии; LineWidth=2– ширина линии; Sound_Play=true– разрешение звука; Sound="ready.wav"– название звукового файла; Индикатор PriceSound_trendline должен находиться в папке терминала “indicators”

(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators). Звуковой файл с расширением “ .wav “должен находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds). Предлагается файл "ready.wav" в архиве.