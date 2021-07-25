MT5 При открытии двух позиции на разных свечах на графике все равно рисует одну свечу с общим объемом.
Тестировал робота на МТ5 на М1, робот может открывать только одну позицию за свечу. По логам все правильно, позиция открылась по AUDCAD в 13:36:24 и в 13:37:17, что видно в истории, но на графике появилась одна стрелка с общим объемом этих двух сделок? В дальнейшем стрелки появлялись для каждой новой сделки правильно и в нужном объеме, но такое замечаю уже не первый раз. Есть идеи с чем это может быть связано?
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Проблема обведена прямоугольником.
Alexey Viktorov:
Проблема обведена прямоугольником.
Я понимаю, что на неттинг счетах есть только одна позиция с общим лотом, но я говорю о стрелке, отмечающей время открытия сделки. Все дальнейшие стрелки по AUDCAD (6 штук) показывают объем по 0.01 каждая, тогда как общий объем позиции к тому моменту уже был равен 0.08. В этом основной вопрос, почему для двух сделок была нарисована одна стрелка с двойным объемом? Это какой-то баг терминала или как?
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