PriceAlert - индикатор для MetaTrader 4
- 11789
-
При установке индикатора на график выбираем цвет, толщину линии и тип сигнала: всплывающее окно или просто звук, можно задать и файл звука.
Активизируем линию и переносим в нужное нам место. Индикатор автоматически определяет момент пересечения ценой линии и активизирует сигнал.
Сразу после этого уровень становится неактивным. Для активизации необходимо перенести линию в новое место.
Можно добавлять несколько индикаторов на график для установки множества сигналов. Не забывайте при этом менять уникальное имя индикатора.
Знаю, что подобные сигнализаторы уже публиковались на форуме. Считаю мой чуточку удобнее.
14.09.2009 По просьбам трудящихся, добавил индикацию количества пипсов
