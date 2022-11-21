Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе.
У вас на руках уже 7 работ. Завершите хотя бы одну
На данный момент выполняю 4 работы. Но подать заявку на работу опять не дает.
С Вас сняли права за нарушение. Поищите куда подавали заявки, найдете причину
Не нашел ничего. Может хотя бы будете сообщать и давать ссылку?
У меня нет этой работы в списке отмеченных
- www.mql5.com
Прошу прощения, не намеренно, видимо не заметил. Заявку удалил. Можно вернуть, чтобы подтвердить персональную работу? Впредь обещаю более тщательно просматривать всю заявку на предмет наличия каких либо контактов в ней.
Возврат прав делается не мгновенно. Чтобы впредь не штрыкали по всем работам подряд без разбора посидите минимум месяц со снятыми правами. Через месяц может быть и вернут права - если администрация увидит раскаяние.
Vladimir Karputov, 2019.04.19 16:14
Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.
Здравствуйте. У меня пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. С чем связано возникновение данного обстоятельства и можно ли это исправить?