Пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе.

Здравствуйте. У меня пропало право подачи заявок на исполнение заказов в фрилансе. С чем связано возникновение данного обстоятельства и можно ли это исправить?

 
Rashid Umarov:

У вас на руках уже 7 работ. Завершите хотя бы одну

На данный момент выполняю 4 работы. Но подать заявку на работу опять не дает.

 
Ivan Titov:

С Вас сняли права за нарушение. Поищите куда подавали заявки, найдете причину

 
Rashid Umarov:

Не нашел ничего. Может хотя бы будете сообщать и давать ссылку?

 
 
Rashid Umarov:

У меня нет этой работы в списке отмеченных

 
Ivan Titov:

https://www.mql5.com/ru/job/95788/discussion?id=450306

Rashid Umarov:

https://www.mql5.com/ru/job/95788/discussion?id=450306

Прошу прощения, не намеренно, видимо не заметил. Заявку удалил. Можно вернуть, чтобы подтвердить персональную работу? Впредь обещаю более тщательно просматривать всю заявку на предмет наличия каких либо контактов в ней.

 
Ivan Titov:

Возврат прав делается не мгновенно. Чтобы впредь не штрыкали по всем работам подряд без разбора посидите минимум месяц со снятыми правами. Через месяц может быть и вернут права - если администрация увидит раскаяние.

 
Denis Nikolaev:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Непонятки с фрилансом

Vladimir Karputov, 2019.04.19 16:14

Похоже, что сняли права на Фриланс за нарушение. Поищите куда подавали заявки, вспомните куда подписывались на работы, найдете причину.


 
