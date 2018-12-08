Не обрабатывается заявка на регистрацию в качестве Продавца

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"Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.

Пожалуйста, дождитесь подтверждения регистрации.

Мы свяжемся с Вами в случае возникновения вопросов по предоставленной информации."

Прошло уже больше 10 дней... Пытался обсудить с модератором этот вопрос, но и он молчит. Куды бечь?

 
Vladimir Kononenko:

"Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.

Пожалуйста, дождитесь подтверждения регистрации.

Мы свяжемся с Вами в случае возникновения вопросов по предоставленной информации."

Прошло уже больше 10 дней... Пытался обсудить с модератором этот вопрос, но и он молчит. Куды бечь?

А точно 10 рабочих дней прошло?

 
Aleksandr Yakovlev:

А точно 10 рабочих дней прошло?

25.11. отправил заявку. если не считать выходные, завтра 10-й день)

извиняюсь.

 
Vladimir Kononenko:

да, 25.11. отправил заявку

Сегодня 7 число уже, а это 10 тый день. Потерпи до понедельника. Если не будет результата, пиши снова.

 
Aleksandr Yakovlev:

Сегодня 7 число уже, а это 10 тый день. Потерпи до понедельника. Если не будет результата, пиши снова.

спасибо

 
Vladimir Kononenko:

спасибо

Пожалуйста.


 

404. Такой страницы не существует

Сожалеем, что вы оказались здесь. Пожалуйста, проверьте правильности пути или воспользуйтесь поиском по сайту.


Вот такое сообщение получил в профиль. Мои финансовые операции ограничены. Что это значит? 


Поиск - MQL5.community
Поиск - MQL5.community
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Модераторы ответьте что не так, что надо сделать что бы зарегистрировать сигнал?
 
Vladimir Kononenko:

404. Такой страницы не существует

Сожалеем, что вы оказались здесь. Пожалуйста, проверьте правильности пути или воспользуйтесь поиском по сайту.


Вот такое сообщение получил в профиль. Мои финансовые операции ограничены. Что это значит? 


По финансовым вопросам есть сервисдеск.
 
Vladimir Kononenko:
Модераторы ответьте что не так, что надо сделать что бы зарегистрировать сигнал?
Чтобы зарегистрировать сигнал надо в первую очередь прочитать FAQ по сервису сигналы.
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