Не обрабатывается заявка на регистрацию в качестве Продавца
"Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.
Пожалуйста, дождитесь подтверждения регистрации.
Мы свяжемся с Вами в случае возникновения вопросов по предоставленной информации."
Прошло уже больше 10 дней... Пытался обсудить с модератором этот вопрос, но и он молчит. Куды бечь?
А точно 10 рабочих дней прошло?
А точно 10 рабочих дней прошло?
25.11. отправил заявку. если не считать выходные, завтра 10-й день)
извиняюсь.
да, 25.11. отправил заявку
Сегодня 7 число уже, а это 10 тый день. Потерпи до понедельника. Если не будет результата, пиши снова.
Сегодня 7 число уже, а это 10 тый день. Потерпи до понедельника. Если не будет результата, пиши снова.
спасибо
404. Такой страницы не существует
Сожалеем, что вы оказались здесь. Пожалуйста, проверьте правильности пути или воспользуйтесь поиском по сайту.
Вот такое сообщение получил в профиль. Мои финансовые операции ограничены. Что это значит?
- www.mql5.com
404. Такой страницы не существует
Сожалеем, что вы оказались здесь. Пожалуйста, проверьте правильности пути или воспользуйтесь поиском по сайту.
Вот такое сообщение получил в профиль. Мои финансовые операции ограничены. Что это значит?
Модераторы ответьте что не так, что надо сделать что бы зарегистрировать сигнал?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
"Ваша заявка на регистрацию в качестве Продавца принята и будет обработана в течение 10 рабочих дней.
Пожалуйста, дождитесь подтверждения регистрации.
Мы свяжемся с Вами в случае возникновения вопросов по предоставленной информации."
Прошло уже больше 10 дней... Пытался обсудить с модератором этот вопрос, но и он молчит. Куды бечь?