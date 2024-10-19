Копирование сигналов

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Здравствуйте. Вопрос, если подписан на сигнал, то копирование сделок их объем отличается от реального. Управляющий покупает 0.05 лота, а у меня сделка копируется на 0.02 как это изменить? 
 
Николай К:
Здравствуйте. Вопрос, если подписан на сигнал, то копирование сделок их объем отличается от реального. Управляющий покупает 0.05 лота, а у меня сделка копируется на 0.02 как это изменить? 

12. На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?

15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

25. Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?
FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 

Объем у подписчика вычисляется автоматически исходя из балансов подписчика и провайдера, плеча счета подписчика и провайдера, и размера используемого депозита для подписки в настройках Метатрейдера подписчика.

Пример расчета - см эту часть статьи: Управление средствами или как выбрать объем сделки?
Еще почитайте пост , где я собрал все более-менее важное по этой тематике.

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
 
Какой логин и пароль надо задавать при оплате сигнала из терминала MT5? Пытаюсь оплатить сигнал из терминала. Получаю окно для логина. Задаю свой майл и пароль (такой же как и в кабинете), но полаю стандартную ошибку: пароля или логина. В журнале терминала появляется: MQL5.communuty: authorization faild. То же самое происходит при попытке ввести логин и пароль в настройках community.  Написал два раза в поддержку. Безрезультатно.
 
Sergej Ahlert:
Какой логин и пароль надо задавать при оплате сигнала из терминала MT5? Пытаюсь оплатить сигнал из терминала. Получаю окно для логина. Задаю свой майл и пароль (такой же как и в кабинете), но полаю стандартную ошибку: пароля или логина. В журнале терминала появляется: MQL5.communuty: authorization faild. То же самое происходит при попытке ввести логин и пароль в настройках community.  Написал два раза в поддержку. Безрезультатно.

Платить за сигнал лучше прямо с форумного аккаунта/профайла.

А если в журнале Метатрейдера пишет что-то типа "MQL5.communuty: authorization faild", то это вам надо зайти во вкладку Сообщество в Метатрейдере, и заполнить ее своим форумным логином и форумным паролем (именно форумным, а не полученным через facebook или google).
Ваш форумный логин - tradersince2005 (не используйте имейл для логина).

Мой пример.
Я заполнил вкладку Сообщество -

и проверил в журнале, что все правильно:

 
Sergey Golubev:

Платить за сигнал лучше прямо с форумного аккаунта/профайла.

А если в журнале Метатрейдера пишет что-то типа "MQL5.communuty: authorization faild", то это вам надо зайти во вкладку Сообщество в Метатрейдере, и заполнить ее своим форумным логином и форумным паролем (именно форумным, а не полученным через facebook или google).
Ваш форумный логин - tradersince2005 (не используйте имейл для логина).

Мой пример.
Я заполнил вкладку Сообщество -

и проверил в журнале, что все правильно:

Спасибо. Получилось. Проблема была в имени (Login:). Вводил адрес мыла вместо ника. Не очень хорошо продумано. Должно бы реагировать и на мыло.

 
ПОМОГИТЕ,ВЧЕРА ПОДПИСАЛСЯ НА СИГНАЛ И ВОТ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ,СКАЖИТЕ Я НЕ ПОЙМУ,ВСЕ ТАКИ СДЕЛКИ КОПИРУЮТСЯ ИЛИ НЕТ ?
Файлы:
Screenshot_1.png  5 kb
 
azsxg8181:
ПОМОГИТЕ,ВЧЕРА ПОДПИСАЛСЯ НА СИГНАЛ И ВОТ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ,СКАЖИТЕ Я НЕ ПОЙМУ,ВСЕ ТАКИ СДЕЛКИ КОПИРУЮТСЯ ИЛИ НЕТ ?

Сложно сказать ... это может быть, но очень короткое время.
Все зависит от того, какие у вас настройки на подписку, и что написано в журнале Метатрейдера.

Проверьте ваши настройки.
Например, залогинились ли вы во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем.
Ваш форумный логин - azsxg8181 (см скриншоты в этой ветке).
Что вообще проверить - см пост и пост

Проверьте как у вас с настройками подписки.
Вот две инструкции, для МТ4 и МТ5, на английском языке, но там с картинками:

How to Subscribe to MT4/MT5 Signal -
https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2020.04.29
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 

Я создал свой сигнал на советнике 1 счёт, подключились люди к этому сигналу с 2 счета, в итоге когда на 1 счете открывается 0,01 лот например, на 2 счете он копируется также 0,01, но когда на 1 счете открывается 0,02 лот и выше, на 2 счете все равно продолжает открываться 0,01 лот. При этом брокер на счетах выбирается один и тот же, размер депозита одинаковый и даже на счете 2 больше, в настройках терминала указываем использование депозита 95% (мах).


Помогите пожалуйста разобраться с сложившейся ситуации, какая мб проблема, повторюсь размер депозита на 1 счету 1500$, на 2 счете  4500$, кредитное плечо 1:500 у всех счетов, использование депозита на счете 2 установлено 95% мах. Если нужно могу приложить скрины со сделками.

 
Ivan Zaitsev #:

Я создал свой сигнал на советнике 1 счёт, подключились люди к этому сигналу с 2 счета, в итоге когда на 1 счете открывается 0,01 лот например, на 2 счете он копируется также 0,01, но когда на 1 счете открывается 0,02 лот и выше, на 2 счете все равно продолжает открываться 0,01 лот. При этом брокер на счетах выбирается один и тот же, размер депозита одинаковый и даже на счете 2 больше, в настройках терминала указываем использование депозита 95% (мах).


Помогите пожалуйста разобраться с сложившейся ситуации, какая мб проблема, повторюсь размер депозита на 1 счету 1500$, на 2 счете  4500$, кредитное плечо 1:500 у всех счетов, использование депозита на счете 2 установлено 95% мах. Если нужно могу приложить скрины со сделками.

1. Есть статья, и в ней есть пример расчета лота для подписчика. Там вы можете посмотреть, подставив свои/их цифры туда, ссылка на сам пример - тут.

2. Другой момент (где посмотреть) это FAQ по сервису Сигналы, и там есть пример:  Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика? , например:

Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения.

Что такое "соотношение объемов сделок поставщика и подписчика" (то есть - что там округляется, и иногда в меньшую сторону)?
См пункт 1 расчета этого соотношения (тут, в посте, как " 1. Есть статья ...").

3. Еще подписчики могут смотреть у себя в логах (в журнале Метатрейдера, или в журнале MQL5 VPS если они используют VPS), там должно быть написано - каким лотом открывается ... то есть - как обычно, и если не как обычно - то каким и почему. Например, такая надпись:
"Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 65%."
Подробнее об этом (и причины) - см пост  

4. Еще один момент где смотреть - это спецификация символа, то есть - в десктопном Метатрейдере в окне Обзор Рынка найти этот торгуемый символ, и по правой кнопке мыши открыть/нажать на Специкация, и посмотреть, какой минимальный лот предлагает брокер для этого символа и с каким шагом, и так далее.

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.
 
Sergey Golubev #:

1. Есть статья, и в ней есть пример расчета лота для подписчика. Там вы можете посмотреть, подставив свои/их цифры туда, ссылка на сам пример - тут.

2. Другой момент (где посмотреть) это FAQ по сервису Сигналы, и там есть пример:  Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика? , например:

Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения.

Что такое "соотношение объемов сделок поставщика и подписчика" (то есть - что там округляется, и иногда в меньшую сторону)?
См пункт 1 расчета этого соотношения (тут, в посте, как " 1. Есть статья ...").

3. Еще подписчики могут смотреть у себя в логах (в журнале Метатрейдера, или в журнале MQL5 VPS если они используют VPS), там должно быть написано - каким лотом открывается ... то есть - как обычно, и если не как обычно - то каким и почему. Например, такая надпись:
"Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 65%."
Подробнее об этом (и причины) - см пост  

4. Еще один момент где смотреть - это спецификация символа, то есть - в десктопном Метатрейдере в окне Обзор Рынка найти этот торгуемый символ, и по правой кнопке мыши открыть/нажать на Специкация, и посмотреть, какой минимальный лот предлагает брокер для этого символа и с каким шагом, и так далее.

Спасибо за ответ, но он не помогает, это не решило проблему, специально привёл конкретный кейс, можете по нему сами подставить значения и увидеть что 2 счёт который копирует в 3 раза больше сигнального, а сделки открываются всегда лотом 0,01, без увеличения, Я специально акцентировал внимание на одном брокере, валюте счета, даже одном поставщике vps, все условия равны, счёт в 3 раза больше, прикладываю журнал сделок как это выглядит со стороны подписчика, помогите разобраться
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