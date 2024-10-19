Копирование сигналов
Здравствуйте. Вопрос, если подписан на сигнал, то копирование сделок их объем отличается от реального. Управляющий покупает 0.05 лота, а у меня сделка копируется на 0.02 как это изменить?
12. На счете провайдера все сделки совершаются объемом в 0.1 лота. Я хочу, чтобы у меня эти сделки копировались с большим объемом, например, 0.3 лота. Могу ли я поднять объем самостоятельно?
15. Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете?
- 2013.02.11
- www.mql5.com
Объем у подписчика вычисляется автоматически исходя из балансов подписчика и провайдера, плеча счета подписчика и провайдера, и размера используемого депозита для подписки в настройках Метатрейдера подписчика.
Пример расчета - см эту часть статьи: Управление средствами или как выбрать объем сделки?
Еще почитайте пост #1 , где я собрал все более-менее важное по этой тематике.
- www.mql5.com
Какой логин и пароль надо задавать при оплате сигнала из терминала MT5? Пытаюсь оплатить сигнал из терминала. Получаю окно для логина. Задаю свой майл и пароль (такой же как и в кабинете), но полаю стандартную ошибку: пароля или логина. В журнале терминала появляется: MQL5.communuty: authorization faild. То же самое происходит при попытке ввести логин и пароль в настройках community. Написал два раза в поддержку. Безрезультатно.
Платить за сигнал лучше прямо с форумного аккаунта/профайла.
А если в журнале Метатрейдера пишет что-то типа "MQL5.communuty: authorization faild", то это вам надо зайти во вкладку Сообщество в Метатрейдере, и заполнить ее своим форумным логином и форумным паролем (именно форумным, а не полученным через facebook или google).
Ваш форумный логин - tradersince2005 (не используйте имейл для логина).
Мой пример.
Я заполнил вкладку Сообщество -
и проверил в журнале, что все правильно:
Платить за сигнал лучше прямо с форумного аккаунта/профайла.
А если в журнале Метатрейдера пишет что-то типа "MQL5.communuty: authorization faild", то это вам надо зайти во вкладку Сообщество в Метатрейдере, и заполнить ее своим форумным логином и форумным паролем (именно форумным, а не полученным через facebook или google).
Ваш форумный логин - tradersince2005 (не используйте имейл для логина).
Мой пример.
Я заполнил вкладку Сообщество -
и проверил в журнале, что все правильно:
Спасибо. Получилось. Проблема была в имени (Login:). Вводил адрес мыла вместо ника. Не очень хорошо продумано. Должно бы реагировать и на мыло.
ПОМОГИТЕ,ВЧЕРА ПОДПИСАЛСЯ НА СИГНАЛ И ВОТ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ,СКАЖИТЕ Я НЕ ПОЙМУ,ВСЕ ТАКИ СДЕЛКИ КОПИРУЮТСЯ ИЛИ НЕТ ?
Сложно сказать ... это может быть, но очень короткое время.
Все зависит от того, какие у вас настройки на подписку, и что написано в журнале Метатрейдера.
Проверьте ваши настройки.
Например, залогинились ли вы во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем.
Ваш форумный логин - azsxg8181 (см скриншоты в этой ветке).
Что вообще проверить - см пост #3948 и пост #1
Проверьте как у вас с настройками подписки.
Вот две инструкции, для МТ4 и МТ5, на английском языке, но там с картинками:
How to Subscribe to MT4/MT5 Signal -
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
- 2020.04.29
- www.mql5.com
Я создал свой сигнал на советнике 1 счёт, подключились люди к этому сигналу с 2 счета, в итоге когда на 1 счете открывается 0,01 лот например, на 2 счете он копируется также 0,01, но когда на 1 счете открывается 0,02 лот и выше, на 2 счете все равно продолжает открываться 0,01 лот. При этом брокер на счетах выбирается один и тот же, размер депозита одинаковый и даже на счете 2 больше, в настройках терминала указываем использование депозита 95% (мах).
Помогите пожалуйста разобраться с сложившейся ситуации, какая мб проблема, повторюсь размер депозита на 1 счету 1500$, на 2 счете 4500$, кредитное плечо 1:500 у всех счетов, использование депозита на счете 2 установлено 95% мах. Если нужно могу приложить скрины со сделками.
Я создал свой сигнал на советнике 1 счёт, подключились люди к этому сигналу с 2 счета, в итоге когда на 1 счете открывается 0,01 лот например, на 2 счете он копируется также 0,01, но когда на 1 счете открывается 0,02 лот и выше, на 2 счете все равно продолжает открываться 0,01 лот. При этом брокер на счетах выбирается один и тот же, размер депозита одинаковый и даже на счете 2 больше, в настройках терминала указываем использование депозита 95% (мах).
Помогите пожалуйста разобраться с сложившейся ситуации, какая мб проблема, повторюсь размер депозита на 1 счету 1500$, на 2 счете 4500$, кредитное плечо 1:500 у всех счетов, использование депозита на счете 2 установлено 95% мах. Если нужно могу приложить скрины со сделками.
1. Есть статья, и в ней есть пример расчета лота для подписчика. Там вы можете посмотреть, подставив свои/их цифры туда, ссылка на сам пример - тут.
2. Другой момент (где посмотреть) это FAQ по сервису Сигналы, и там есть пример: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика? , например:
Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения.
Что такое "соотношение объемов сделок поставщика и подписчика" (то есть - что там округляется, и иногда в меньшую сторону)?
См пункт 1 расчета этого соотношения (тут, в посте, как " 1. Есть статья ...").
3. Еще подписчики могут смотреть у себя в логах (в журнале Метатрейдера, или в журнале MQL5 VPS если они используют VPS), там должно быть написано - каким лотом открывается ... то есть - как обычно, и если не как обычно - то каким и почему. Например, такая надпись:
"Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 65%."
Подробнее об этом (и причины) - см пост #4116
4. Еще один момент где смотреть - это спецификация символа, то есть - в десктопном Метатрейдере в окне Обзор Рынка найти этот торгуемый символ, и по правой кнопке мыши открыть/нажать на Специкация, и посмотреть, какой минимальный лот предлагает брокер для этого символа и с каким шагом, и так далее.
- www.mql5.com
1. Есть статья, и в ней есть пример расчета лота для подписчика. Там вы можете посмотреть, подставив свои/их цифры туда, ссылка на сам пример - тут.
2. Другой момент (где посмотреть) это FAQ по сервису Сигналы, и там есть пример: Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика? , например:
Если значение больше 1% и меньше 10%, то оно округляется в меньшую сторону до целого значения.
Что такое "соотношение объемов сделок поставщика и подписчика" (то есть - что там округляется, и иногда в меньшую сторону)?
См пункт 1 расчета этого соотношения (тут, в посте, как " 1. Есть статья ...").
3. Еще подписчики могут смотреть у себя в логах (в журнале Метатрейдера, или в журнале MQL5 VPS если они используют VPS), там должно быть написано - каким лотом открывается ... то есть - как обычно, и если не как обычно - то каким и почему. Например, такая надпись:
"Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 65%."
Подробнее об этом (и причины) - см пост #4116
4. Еще один момент где смотреть - это спецификация символа, то есть - в десктопном Метатрейдере в окне Обзор Рынка найти этот торгуемый символ, и по правой кнопке мыши открыть/нажать на Специкация, и посмотреть, какой минимальный лот предлагает брокер для этого символа и с каким шагом, и так далее.
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