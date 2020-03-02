Не отображается сигнал
Здравствуйте! Мой счёт № 50265591 кто то уже зарегистрировал в качестве сигнала (скрин прилагаю). Прошу как можно быстрее разобраться с этим мошейником. Все права на данный счёт могу предоставить без проблем.
Это пишет автомат, и означает, что кто-то когда-то транслировал сигнал с этого счета, или кто-то когда-то подписывался на какой-то сигнал
на этот счет.
То есть,"кто-то" - это вы.
Просто используйте другой счет.
Проблема вот в чем, я создал сигнал для копирования, торгую на своем счету, но мой счет не отображается как публичный и его не возможно найти, так же нет меня в рейтинге! как это исправить как сделать счет публичным, хотя у меня есть уже 2 подписчика, понятия не имею как меня нашли они, я сам себя не могу найти в рейтингах и списках для копирования!
Сергей здравствуйте! Счёт создан не давно. Что значит просто используйте другой счёт? Мне нужно использовать этот счёт.
Нам (модераторам) неизвестны подробности счетов, подписок, подробности настройки этого автомата для всех пользователей и т.д.
Но я знаю, что в этом случае рекомендуется использовать другой счет (других советов дать не могу).
Я вам ответил так, как обычно отвечают в этом случае в англ части форума.
Нам (модераторам) неизвестны подробности счетов, подписок, подробности настройки этого автомата для всех пользователей и т.д.
Но я знаю, что в этом случае рекомендуется использовать другой счет (других советов дать не могу).
Тогда подскажите куда мне обратиться если Вы не можете мне помочь?
Это что за беспредел? Мой счёт кто то использует и получает с этого прибыль. Зачем мне это? Я сам хочу его зарегистрировать в системе. Что значит Ваш ответ "Используйте другой счёт"? Мне нужен именно этот счёт!!!
Ещё раз подскажите куда мне обратиться?
А вы вспомните, возможно вы уже пытались присоединить данный счет к сервису МК? Ведь чтобы счет присоединить, требуется знать не только номер, но и пароль инвестора. Возможно вы присоединяли данный счет, а затем удалили из своего портфолио.
Второй вариант: не использовали ли вы данный счет для получения сигналов?
Если один из вариантов выше соответствует действительности, то возможно никакого беспредела нет. А если вы исключаете описанные выше возможности, тогда стоит хорошо подумать у кого могли быть данные вашего счета (номер и пароль).
Вообще маловероятно, что кто-либо станет использовать чужой счет для получения сомнительной прибыли. Поскольку в случае форс-мажоров больше будет проблем и удар по репутации перекроет негативом всю полученную прибыль (хотя вообще вариант получения прибыли со счета, которым ты не управляешь - это нечто запредельное).
Коллеги! Нет нет и ещё раз нет. Ни один из вариантов не подходит. Это мой счёт и как я писал ранее я его открыл совсем недавно и не подключал его на
сигналы к сервису МК. У меня был подключен ранее совсем другой счёт.
Вот насчёт того что я несколько месяцев назад давал одному человеку пароль инвестора то да. Вот поэтому и пишу Вам что бы Вы мне помогли. Мне уже больше обратиться не к кому. Прошу Вас проверьте данную информацию. Вот ещё раз скидываю Вам номер своего счёта № 50265591.
Могу подтвердить что данный счёт является моим. Вот просто для примера скрин что данный счёт мой (прилагаю).
Проблема вот в чем, я создал сигнал для копирования, торгую на своем счету, но мой счет не отображается как публичный и его не возможно найти, так же нет меня в рейтинге! как это исправить как сделать счет публичным, хотя у меня есть уже 2 подписчика, понятия не имею как меня нашли они, я сам себя не могу найти в рейтингах и списках для копирования!