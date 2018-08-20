Невозможно скачать продукт с маркета

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2018.08.20 14:44:45.074 MQL4 Market: failed parsing info about purchasing a product 'Ind4'
2018.08.20 14:44:45.074 MQL4 Market: failed to get of info purchase [403]

Писал видео пример - как скачать с маркета в терминале

продукт бесплатный.

МТ4 билд 1126.

Не хочет загружаться. Собственно как и все остальные продукты с маркета. 

 
Так это ж ваш продукт
:)
 
Sergey Golubev:
Так это ж ваш продукт
:)


любой продукт не могу загрузить. 

и все свои продукты я загружал без проблем. 

 
Vladislav Andruschenko:


любой продукт не могу загрузить. 

и все свои продукты я загружал без проблем. 

Минут 10 назад сайт был недоступен. Попробуйте сейчас.

 
обновить тоже не могу. Ни один продукт с маркета. Это только у меня так? 
 
Vladislav Andruschenko:
обновить тоже не могу. Ни один продукт с маркета. Это только у меня так? 

Ночью обновил свой индикатор. Без проблем. И даже без модерации.

 
Sergey Savinkin:

Ночью обновил свой индикатор. Без проблем. И даже без модерации.


я не про обновление, а про скачивание с терминала . Ни один продукт с маркета (свой, чужой) не могу загрузить.

А обновление да - я оценил - индикатор обновился за 30 секунд :-)

 

Да, тоже самое -

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2018.08.20 13:57:40.015 MQL4 Market: failed parsing info about purchasing a product 'Ind4 Market Time Pad'
2018.08.20 13:57:40.015 MQL4 Market: failed to get of info purchase [403]

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Наверное, ремонтируют что-то, или обновляют.

Надо подождать.

 
Vladislav Andruschenko:

Не хочет загружаться. Собственно как и все остальные продукты с маркета. 

та же фигня со всем маркетом

 
TheXpert:

та же фигня со всем маркетом


Понял. значит проблема не в моем компьютере.

А то я уже грешил на ДрВеб.. 

 
Vladislav Andruschenko:


Понял. значит проблема не в моем компьютере.

я тоже не могу скачать никакой продукт

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