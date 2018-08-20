Невозможно скачать продукт с маркета
:)
Так это ж ваш продукт
:)
любой продукт не могу загрузить.
и все свои продукты я загружал без проблем.
любой продукт не могу загрузить.
и все свои продукты я загружал без проблем.
Минут 10 назад сайт был недоступен. Попробуйте сейчас.
обновить тоже не могу. Ни один продукт с маркета. Это только у меня так?
Ночью обновил свой индикатор. Без проблем. И даже без модерации.
Ночью обновил свой индикатор. Без проблем. И даже без модерации.
я не про обновление, а про скачивание с терминала . Ни один продукт с маркета (свой, чужой) не могу загрузить.
А обновление да - я оценил - индикатор обновился за 30 секунд :-)
Да, тоже самое -
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2018.08.20 13:57:40.015 MQL4 Market: failed parsing info about purchasing a product 'Ind4 Market Time Pad'
2018.08.20 13:57:40.015 MQL4 Market: failed to get of info purchase [403]
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Наверное, ремонтируют что-то, или обновляют.
Надо подождать.
Не хочет загружаться. Собственно как и все остальные продукты с маркета.
та же фигня со всем маркетом
та же фигня со всем маркетом
Понял. значит проблема не в моем компьютере.
А то я уже грешил на ДрВеб..
Понял. значит проблема не в моем компьютере.
я тоже не могу скачать никакой продукт
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Писал видео пример - как скачать с маркета в терминале
продукт бесплатный.
МТ4 билд 1126.
Не хочет загружаться. Собственно как и все остальные продукты с маркета.