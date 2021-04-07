Неправильные настройки при подписке, что делать?

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Здравствуйте, извините что пишу в этой теме, но возник вопрос, по подключению сигнала, возможно ли изменить настройки после подключения, как это сделать. (про какие настройки идет речь в прикрепленных файлах)

Также хотела уточнить, сделки копируются в процентном соотношении, например я копирую сигнал в продавца депозит 30 000, а у меня 300, будет ли сделка открытая меньше в 100 раз? Или как?

Буду благодарна за помощь! 

Файлы:
options_signals.png  27 kb
 

Размер лота у подписчика рассчитывается автоматически и пропорционален вашему балансу, валюте и кредитному плечу.
Подробнее (про размер лота и еще нужная информация) -

1. Управление средствами или как выбрать объем сделки?  (конкретно про лоты, выдержка из статьи)

2. Еще есть в КодаБазе Калькулятор сигналов (для МТ5), где можно оценить лоты и т.д. (аналогично есть в Маркете такой же бесплатный калькулятор, но для МТ4)

3. Есть ветка - называется FAQ по сервису Сигналы (советую прочитать первый пост ветки)

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Про настройки - нашел доступное/доходчивое объяснение (более подробно - в этой статье) - 

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Включить подписку в реальном времени для VPS

Элени Анна Брану , 2017.08.19 15:28


1. Да, вам нужно поставить галочку на Разрешить подписку на получение сигналов.

2. Копировать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит...означает копирование уровней SL и TP исходных торговых позиций сигнала, которому вы следуете. Эта опция должна быть отмечена, когда вы копируете с брокером / сервером с низким проскальзыванием, а торговая стратегия не является скальперской.

3. Стоп, если счет/эквити меньше... означает, что вы перестанете копировать сигнал, если ваш капитал будет меньше суммы, которую вы положили. Это опция сохранения капитала, и вы используете ее, только если хотите.

4. Синхронизировать позиции без подтверждения... это означает, что система сигналов копирования будет синхронизировать открытые позиции (сигнала, который вы копируете), даже если они закрыты вами вручную или они достигли уровней SL и TP в вашем счете.То есть, если вы отметили эту опцию, то закрытые вами вручную позиции могут открыться снова в невыгодном для вас варианте/цене, если у провайдера такие позиции все еще открыты.


Как подписаться на Торговые Сигналы
Как подписаться на Торговые Сигналы
  • www.mql5.com
"Сигналы" - это сервис, позволяющий автоматически копировать торговые операции профессиональных трейдеров. В сервисе зарегистрированы тысячи сигналов как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. В данной статье вы узнаете о том, насколько просто оформить подписку, и как выбрать наиболее подходящий вариант среди всего многообразия доступных...
 
Пример настроек подписчика (это просто как пример, а не рекоммендация по настройкам) -




 
Sergey Golubev:
Пример настроек подписчика (это просто как пример, а не рекоммендация по настройкам) -




Здравствуйте, спасибо! Не подскажите, как изменить настройки уже после подписки на сигнал?

 
Natalia Lystopad:

Здравствуйте, спасибо! Не подскажите, как изменить настройки уже после подписки на сигнал?

У меня сейчас нет подписки на сигнал, и настройки я никогда не менял.
Поэтому боюсь ошибиться (ошибки в таком деле как подписка может привести к некоторым финансовым потерям для подписчика ... поэтому и осторожничаю).

Но насколько я читал англ часть форума (а там много вопросов про изменение настроек) - нужно просто их изменить как вам нужно, и нажать ОК, и, если у вас есть MQL5 VPS на этом торговом счете, то не забыть потом заново синхронизировать с MQL5 VPS.

У вас, кстати, не отмечено "Разрешить подписку на получение сигналов". То есть, или у вас еще ничего не копируется (например, домашний компьютер), или у вас есть MQL5 VPS (все копируется там). И поэтому вам проще - просто поменять настройки (поставить галочку на "Разрешить подписку .." и поменять настройки, нажать ОК, и синхронизировать с MQL5 VPS если он есть). И в случае с MQL5 VPS - проверить синхронизацию по логам VPS, если все нормально - снять галочку на домашнем компьютере с "Разрешить подписку .." (чтобы не копировалось два раза - на VPS и на домашнем).

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Вы проверьте это все где-нибудь на демо счете, подписавшить на бесплатный сигнал.

Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 10$ в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения можно...
 

То есть, если вы пойдете в англ часть форума и зададите этот вопрос там (по англ), то вам ответит модератор Елени, которая хорошо разбирается в теме сигналов, и ответ будет таким -

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

как изменить настройки после подписки на сигнал?

Елена Брану , 2019.05.29 15:31

Вам нужно перейти на MT4 / 5 >> Инструменты >> Параметры >> вкладка Сигналы и настроить параметры подписки на сигналы.

Затем вы произведете повторную синхронизацию с вашим MQL5 VPS, чтобы эти изменения вступили в силу.

Я это в предыдущем своем посте просто раскрыл по-подробнее.
 
Спасибо! 
 
Sergey Golubev:

То есть, если вы пойдете в англ часть форума и зададите этот вопрос там (по англ), то вам ответит модератор Елени, которая хорошо разбирается в теме сигналов, и ответ будет таким -

Я это в предыдущем своем посте просто раскрыл по-подробнее.

Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?

 
Александр Безверхих:

Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?

Посмотрите - какие у вас открыты позиции, или их закройте, или ждите когда сами закроются.
Потом откройте график(и) и приаттачте к советник(и) с вашими настройками.
И сделайте миграцию (синхронизацию).

И кнопка Автоторговля на домашнем Метатрейдере будет отжата (автоторговля запрещена) - потому что автоторговля на VPS всегда разрешена по умолчанию (это чтобы торговля на одном и том же счете не дублировалась с домашнего компьютера и с VPS).

После этого посмотрите в журнале VPS результаты миграции.

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Вот тут в статье все расписано (правда, скриншоты взяты с МТ4): https://www.mql5.com/ru/articles/994

или (машинный перевод с англ) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

VPS не работает

Элени Анна Брану , 2020.07.09 10:05

... вы ничего не синхронизировали, поэтому ваш MQL5 VPS совсем пустой и в данный момент вам не помогает.

Следуйте этим инструкциям:

MQL5 VPS не работает как традиционный VPS. Вы можете использовать его для загрузки вашей торговой среды MT4 / 5 на виртуальный сервер.

Итак, вам нужно подготовить свои графики и советников (или настройки подписки на сигналы), которые вы хотите перенести на виртуальный сервер.

После того, как вы загрузили и правильно настроили свои советники на графиках соответствующих валютных пар, вы нажимаете кнопку Auto Trading на локальном терминале MT4 / 5.



Затем щелкните правой кнопкой мыши сведения о MQL5 VPS в окне навигатора (для MT4) >> Синхронизировать экспертов, индикаторы (или Синхронизировать только сигнал, для подписки на сигнал) или отметьте соответствующую опцию Migrate внизу на вкладке VPS окна Toolbox. для МТ5.




Наконец, вы можете проверить, что все было сделано правильно, в MQL5 VPS (щелкните правой кнопкой мыши) >> Журнал и посмотрите, есть ли у вас что-то вроде ниже, указывающее на то, что миграция прошла успешно.





для экспертов, индикаторы

Это для Метатрейдера 5 (пример миграции подписки на сигнал) -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

проблема в роботе

Элени Анна Брану , 29.01.2020 18:11

Убедитесь, что вы выполнили все шаги, описанные здесь: https://www.mql5.com/en/forum/189731, за исключением последней части (синхронизация), которая немного отличается для MT5.

В MT5 после завершения настройки сигнала установите флажок «Перенести сигнал: учетная запись, сигнал и настройки», опция (1) на вкладке VPS, внизу окна панели инструментов, а затем нажмите зеленую кнопку «Перенести» (2).



После миграции щелкните правой кнопкой мыши на MQL5 VPS >> Journals и проверьте следующее сообщение:




Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг
  • www.mql5.com
Клиентский терминал MetaTrader идеально подходит для автоматизации торговых стратегий. Для разработчиков торговых роботов в нем есть всё ‒ мощный язык программирования MQL4/MQL5 на основе C++, удобная среда разработки MetaEditor, многопоточный тестер стратегий с поддержкой распределенных вычислений в MQL5 Cloud Network. В этой статье вы узнаете, как перенести свой клиентский терминал со всеми разработками в виртуальную среду.
 
Александр Безверхих:

Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?

И, кстати, нигде не нашел информации, что надо ставить VPS на паузу https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions для повторной миграции (никто даже не спрашивал). По-видимому, большинство делают повторную миграцию "на лету" как я и описал выше (MQL5 VPS подписки у меня сейчас нет, и поэтому лично проверить не могу извиняюсь).
 
Sergey Golubev:
Пример настроек подписчика (это просто как пример, а не рекоммендация по настройкам) -




@Sergey Golubev  Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы не слетали галочки в настройках на подписку к стратегии ***
Sergey Golubev
Sergey Golubev
  • www.mql5.com
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