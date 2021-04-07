Неправильные настройки при подписке, что делать?
Размер лота у подписчика рассчитывается автоматически и пропорционален вашему балансу, валюте и кредитному плечу.
Подробнее (про размер лота и еще нужная информация) -
1. Управление средствами или как выбрать объем сделки?
(конкретно про лоты, выдержка из статьи)
2. Еще есть в КодаБазе Калькулятор сигналов (для МТ5), где можно оценить лоты и т.д.
(аналогично есть в Маркете такой
же бесплатный калькулятор, но для МТ4)
3. Есть ветка - называется FAQ по сервису Сигналы (советую
прочитать первый пост ветки)
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Про настройки - нашел доступное/доходчивое объяснение (более подробно - в этой статье) -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Включить подписку в реальном времени для VPS
Элени Анна Брану , 2017.08.19 15:28
1. Да, вам нужно поставить галочку на Разрешить подписку на получение сигналов.
2. Копировать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит...означает копирование уровней SL и TP исходных торговых позиций сигнала, которому вы следуете. Эта опция должна быть отмечена, когда вы копируете с брокером / сервером с низким проскальзыванием, а торговая стратегия не является скальперской.
3. Стоп, если счет/эквити меньше... означает, что вы перестанете копировать сигнал, если ваш капитал будет меньше суммы, которую вы положили. Это опция сохранения капитала, и вы используете ее, только если хотите.
4.
Синхронизировать позиции без подтверждения... это означает, что система сигналов копирования будет синхронизировать
открытые позиции (сигнала, который вы копируете), даже если они закрыты вами вручную или они достигли уровней SL и TP в вашем
счете.То есть, если вы отметили эту опцию, то закрытые вами вручную позиции могут открыться снова в невыгодном для вас
варианте/цене, если у провайдера такие позиции все еще открыты.
- www.mql5.com
Пример настроек подписчика (это просто как пример, а не рекоммендация по настройкам) -
Здравствуйте, спасибо! Не подскажите, как изменить настройки уже после подписки на сигнал?
Здравствуйте, спасибо! Не подскажите, как изменить настройки уже после подписки на сигнал?
У меня сейчас нет подписки на сигнал, и настройки я никогда не менял.
Поэтому боюсь ошибиться (ошибки в таком деле как подписка может привести к некоторым финансовым потерям для подписчика ... поэтому и осторожничаю).
Но насколько я читал англ часть форума (а там много вопросов про изменение настроек) - нужно просто их изменить как вам нужно, и нажать ОК, и, если у вас есть MQL5 VPS на этом торговом счете, то не забыть потом заново синхронизировать с MQL5 VPS.
У вас, кстати, не отмечено "Разрешить подписку на получение сигналов". То есть, или у вас еще ничего не копируется (например, домашний компьютер), или у вас есть MQL5 VPS (все копируется там). И поэтому вам проще - просто поменять настройки (поставить галочку на "Разрешить подписку .." и поменять настройки, нажать ОК, и синхронизировать с MQL5 VPS если он есть). И в случае с MQL5 VPS - проверить синхронизацию по логам VPS, если все нормально - снять галочку на домашнем компьютере с "Разрешить подписку .." (чтобы не копировалось два раза - на VPS и на домашнем).
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Вы проверьте это все где-нибудь на демо счете, подписавшить на бесплатный сигнал.
- www.mql5.com
То есть, если вы пойдете в англ часть форума и зададите этот вопрос там (по англ), то вам ответит модератор Елени, которая хорошо разбирается в теме сигналов, и ответ будет таким -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
как изменить настройки после подписки на сигнал?
Елена Брану , 2019.05.29 15:31
Вам нужно перейти на MT4 / 5 >> Инструменты >> Параметры >> вкладка Сигналы и настроить параметры подписки на сигналы.
Затем вы произведете повторную синхронизацию с вашим MQL5 VPS, чтобы эти изменения вступили в силу.
То есть, если вы пойдете в англ часть форума и зададите этот вопрос там (по англ), то вам ответит модератор Елени, которая хорошо разбирается в теме сигналов, и ответ будет таким -Я это в предыдущем своем посте просто раскрыл по-подробнее.
Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?
Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?
Посмотрите - какие у вас открыты позиции, или их закройте, или ждите когда сами закроются.
Потом откройте график(и) и приаттачте к советник(и) с вашими настройками.
И сделайте миграцию (синхронизацию).
И кнопка Автоторговля на домашнем Метатрейдере будет отжата (автоторговля запрещена) - потому что автоторговля на VPS всегда разрешена по умолчанию (это чтобы торговля на одном и том же счете не дублировалась с домашнего компьютера и с VPS).
После этого посмотрите в журнале VPS результаты миграции.
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Вот тут в статье все расписано (правда, скриншоты взяты с МТ4): https://www.mql5.com/ru/articles/994
или (машинный перевод с англ) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Элени Анна Брану , 2020.07.09 10:05
... вы ничего не синхронизировали, поэтому ваш MQL5 VPS совсем пустой и в данный момент вам не помогает.
Следуйте этим инструкциям:
MQL5 VPS не работает как традиционный VPS. Вы можете использовать его для загрузки вашей торговой среды MT4 / 5 на виртуальный сервер.
Итак, вам нужно подготовить свои графики и советников (или настройки подписки на сигналы), которые вы хотите перенести на виртуальный сервер.
После того, как вы загрузили и правильно настроили свои советники на графиках соответствующих валютных пар, вы нажимаете кнопку Auto Trading на локальном терминале MT4 / 5.
Затем щелкните правой кнопкой мыши сведения о MQL5 VPS в окне навигатора (для MT4) >> Синхронизировать экспертов, индикаторы (или Синхронизировать только сигнал, для подписки на сигнал) или отметьте соответствующую опцию Migrate внизу на вкладке VPS окна Toolbox. для МТ5.
Наконец, вы можете проверить, что все было сделано правильно, в MQL5 VPS (щелкните правой кнопкой мыши) >> Журнал и посмотрите, есть ли у вас что-то вроде ниже, указывающее на то, что миграция прошла успешно.
для экспертов, индикаторы
Это для Метатрейдера 5 (пример миграции подписки на сигнал) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Элени Анна Брану , 29.01.2020 18:11
Убедитесь, что вы выполнили все шаги, описанные здесь: https://www.mql5.com/en/forum/189731, за исключением последней части (синхронизация), которая немного отличается для MT5.
В MT5 после завершения настройки сигнала установите флажок «Перенести сигнал: учетная запись, сигнал и настройки», опция (1) на вкладке VPS, внизу окна панели инструментов, а затем нажмите зеленую кнопку «Перенести» (2).
После миграции щелкните правой кнопкой мыши на MQL5 VPS >> Journals и проверьте следующее сообщение:
- www.mql5.com
Подскажите как произвести повторную синхронизацию с сервером? Vps?
- www.mql5.com
Пример настроек подписчика (это просто как пример, а не рекоммендация по настройкам) -
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Здравствуйте, извините что пишу в этой теме, но возник вопрос, по подключению сигнала, возможно ли изменить настройки после подключения, как это сделать. (про какие настройки идет речь в прикрепленных файлах)
Также хотела уточнить, сделки копируются в процентном соотношении, например я копирую сигнал в продавца депозит 30 000, а у меня 300, будет ли сделка открытая меньше в 100 раз? Или как?
Буду благодарна за помощь!