FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 635
а если так ? =)
=)))) мда,ты совсем не смотришь новости. Там чётко сказали, япония таргетирует инфляцию. и все просто ждали офицальное подтверждение что уровень инфляции не достаточен.
народ с 4 помнит мои баи с 78 и я тогда же озвучивал таргет 122+- (но пришлось закрыватся раньше в районе 100 . инвесторы заприжали типо фиксись, мы бухать )
После этого я просто снова перезаходил только в лонг.
ну так он свои сигналы, сам создаетУровень инфляции не достаточен, у них большой внутренний долг, он и тянет инфляцию к дефолту.
это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги.
И дело не в дефолте...
а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.
И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.
Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.
Это вытянет запасы средств в оборот.
Myth63:
Уровень инфляции не достаточен, у них большой внутренний долг, он и тянет инфляцию к дефолту.
У япошек к дефолту?
Они сами искуственно обесценили свою валюту. У них как раз все под контролем.
Дефолт в ближайшее время если какой то стране и грозит, то это Украина.
=)))) мда,ты совсем не смотришь новости. Там чётко сказали, япония таргетирует инфляцию. и все просто ждали офицальное подтверждение что уровень инфляции не достаточен.
Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?
Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.
)))
это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги.
И дело не в дефолте...
а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.
И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.
Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.
Это вытянет запасы средств в оборот.
А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))
Хотя с русскими сколько ни общался, они в упор не понимают зачем хранить деньги в баксах, да и наши тоже)
Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?
Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.
)))
А она поперла? Вот продажи по баксйена:
и ещё, даже при таком резком девальвировании японсой валюты, доходность по их долговым обязательствам самая низкая.
почитай если интерестно.