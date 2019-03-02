FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 635

Myth63:

а если так ? =) 

Да пох как)))
 
Myth63:

=)))) мда,ты совсем не смотришь новости. Там чётко сказали, япония таргетирует инфляцию. и все просто ждали офицальное подтверждение что уровень инфляции не достаточен. 

народ с 4 помнит мои баи с 78 и я тогда же озвучивал таргет 122+- (но пришлось закрыватся раньше в районе 100 . инвесторы заприжали типо фиксись, мы бухать ) 

После этого я просто снова перезаходил только в лонг. 

Уровень инфляции не достаточен, у них большой внутренний долг, он и тянет инфляцию к дефолту.
 
25 мин. до безобразия...
Alexey:
это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги. 

И дело не в дефолте...

а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.

И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.

Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.

Это вытянет запасы средств в оборот.  

 
Alexey:
Myth63:
У япошек к дефолту? 

Они сами искуственно обесценили свою валюту. У них как раз все под контролем.

Дефолт в ближайшее время если какой то стране и грозит, то это Украина. 

 
EUR USD.  Значит так, я тут выдолбил коридор на 60пп, теперь пинок нужен для разгона
 
Myth63:

Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?

Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.

))) 

 
Myth63:

это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги. 

И дело не в дефолте...

а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.

И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.

Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.

Это вытянет запасы средств в оборот.  

А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))

Хотя с русскими сколько ни общался, они в упор не понимают зачем хранить деньги в баксах, да и наши тоже) 

 
Bicus:

Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?

Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.

))) 

А она поперла? Вот продажи по баксйена:

 

и ещё, даже при таком резком девальвировании японсой валюты, доходность по их долговым обязательствам самая низкая.

почитай если интерестно. 

