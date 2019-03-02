FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 632
звони, скажи, что он там себе думает?))
бамбук курить говорит =) я так и сделаю =) только сначало стрелочки свои расставлю =)
проверим системку =)
Если набирают баи, то надо набирать с ними.
SELL до посинения...
у перфоратора бур надежный?
Самое правильное решение на сегодня)))
Откуда известно что набирают именно баи?
А что могли набирать внизу торгового диапазона 4 дня?
До 1.5112 согласен ..Я на 1.5270 посмотрю как себя поведут ..По AUD/CAD пару слов пожалуйста
одно...
илюха, а что же месячку человеку не показал =)
да там сигнала с целью не видно
а так как на ладони, тока своп для продаж отрицательный ну или положительный для покупок...
Какие цели?
