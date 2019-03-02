FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 642

stranger:
Так на ней же написано - clusterdelta.com
Где то на сайте cme должны быть такие же, но никак не могу у них там найти.
 
Bicus:
Где то на сайте cme должны быть такие же, но никак не могу у них там найти.
Они там глючат что то и опционные и объемные, не появляется картинка, так недели две уже.
 

Дети мои, я налажал сегодня утром)))

 

 

stranger:

Дети мои, я налажал сегодня утром)))

 

 

налажалка=)
 
Myth63:
налажалка=)

Кукл сказал курить)))

Почему к нам не приходит Учитель    

 
stranger:

Дети мои, я налажал сегодня утром)))

 

 

а че налаживали?

опять бумбокс или как там его?


бу на всякий:


stranger:

Кукл сказал курить)))

Почему к нам не приходит Учитель    

вы все время о ком говорите я как то не пойму?
 
Lesorub:

а че налаживали?

опять бумбокс или как там его?

Зеленая лоу - красная хай.

azfaraon:
вы все время о ком говорите я как то не пойму?

ОН, ты не знаешь ЕГО, ОН научил нас всему, ОН самый-самый!!!!!

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16#entry3551743 

Прогнозы от Ишима.
Прогнозы от Ишима.
stranger:

Зеленая лоу - красная хай.

ОН, ты не знаешь ЕГО, ОН научил нас всему, ОН самый-самый!!!!!

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16#entry3551743 

а почему тут его нет? Адекватные прогнозы и мнения человека всегда интересны 
 
azfaraon:
а почему тут его нет? Адекватные прогнозы и мнения человека всегда интересны 
ОН устает от нас, поэтому часто уединяется в своей пещере и думает о Великом.... стар ОН стал...
