FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 634
Скоро он начнет отыгрываться.
А что могли набирать внизу торгового диапазона 4 дня?
Почему же здесь в верху торгового диапазона (на тот момент) набирали баи?
это вопрос или утверждение??? ( понятие отыгрыватся это не приемлемо к рынку ) есть только два понятия, зарабатывать или терять деньги на не удачных позициях.
вот там расклад:
=)))) мда,ты совсем не смотришь новости. Там чётко сказали, япония таргетирует инфляцию. и все просто ждали офицальное подтверждение что уровень инфляции не достаточен.
народ с 4 помнит мои баи с 78 и я тогда же озвучивал таргет 122+- (но пришлось закрыватся раньше в районе 100 . инвесторы заприжали типо фиксись, мы бухать )
После этого я просто снова перезаходил только в лонг.
Бикус, а я откуда знаю почему они набирали баи?))) И не верх это был, я же выкладывал скрины с уровнями поддержки на 52 -5220.
если правильно понял его метод и он сам не напортачит. То он скор отыграется.
Вот вам расклад)
а если так ? =)
