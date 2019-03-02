FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 634

Новый комментарий
[Удален]  
Alexey:
Скоро он начнет отыгрываться.
это вопрос или утверждение??? ( понятие отыгрыватся это не приемлемо к рынку ) есть только два понятия, зарабатывать или терять деньги на не удачных позициях.
 
stranger:

А что могли набирать внизу торгового диапазона 4 дня? 

Почему же здесь в верху торгового диапазона (на тот момент) набирали баи?

 
Myth63:
это вопрос или утверждение??? ( понятие отыгрыватся это не приемлемо к рынку ) есть только два понятия, зарабатывать или терять деньги на не удачных позициях.
если правильно понял его метод и он сам не напортачит. То он скор отыграется.
 
Bicus:

Почему же здесь в верху торгового диапазона (на тот момент) набирали баи?

вот там расклад:


[Удален]  
Bicus:

Почему же здесь в верху торгового диапазона (на тот момент) набирали баи?

=)))) мда,ты совсем не смотришь новости. Там чётко сказали, япония таргетирует инфляцию. и все просто ждали офицальное подтверждение что уровень инфляции не достаточен. 

народ с 4 помнит мои баи с 78 и я тогда же озвучивал таргет 122+- (но пришлось закрыватся раньше в районе 100 . инвесторы заприжали типо фиксись, мы бухать ) 

После этого я просто снова перезаходил только в лонг. 

 
Bicus:

Почему же здесь в верху торгового диапазона (на тот момент) набирали баи?

Бикус, а я откуда знаю почему они набирали баи?))) И не верх это был, я же выкладывал скрины с уровнями поддержки на 52 -5220.

[Удален]  
Alexey:
если правильно понял его метод и он сам не напортачит. То он скор отыграется.
я тут вчера на 4 залез =) и что я там увидел... ржать будите=)))  его слова: я по своим сигналам не торгую =)
 
Lesorub:

вот там расклад:


Вот вам расклад)

 

[Удален]  
stranger:

Вот вам расклад)

 

а если так ? =) 

 
stranger:

Вот вам расклад)

 

1...627628629630631632633634635636637638639640641...2119
Новый комментарий