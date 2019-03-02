FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 641

stranger:
Извините расшифруйте свой рисунок ..Ясно что разговор идет об обьемах ,но не написано каких продаж или покупок 
 
Bicus:

Возвращаемся на исходную: как вы определяется что идет именно откуп? Как определяете завишие позиции? И как опредлили что падение было без причин?

Прошу прощения за въедливоасть, но просто инетерсно.

вот ответ на Ваш вопрос:

КУКЛ рисует с пацанами палки

палки рулят рынкетом...

 

Бикус, ты про йену говорил, помнишь вот эту картинку, мы еще с Севером спорили. 10 дней назад.

 

 
azfaraon:
А нет "продажных" или "покупных" объемов. Если ты продал кило картошки на базаре, то кто то его у тебя купил)))
 
azfaraon:
Фунтик! Ах фунтик ты со мной согласен

 
stranger:
А нет "продажных" или "покупных" объемов. Если ты продал кило картошки на базаре, то кто то его у тебя купил)))
Где такие картинки раздают?
 

кому посеребрить?


 
Bicus:
Где такие картинки раздают?
Так на ней же написано - clusterdelta.com
 
Lesorub:

кому посеребрить?


+++  примерно так и будет 

 
server:


+++  примерно так и будет 

рыжий на уровнях, рискну:


