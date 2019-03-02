FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 641
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возвращаемся на исходную: как вы определяется что идет именно откуп? Как определяете завишие позиции? И как опредлили что падение было без причин?
Прошу прощения за въедливоасть, но просто инетерсно.
вот ответ на Ваш вопрос:
КУКЛ рисует с пацанами палки
палки рулят рынкетом...
Бикус, ты про йену говорил, помнишь вот эту картинку, мы еще с Севером спорили. 10 дней назад.
Извините расшифруйте свой рисунок ..Ясно что разговор идет об обьемах ,но не написано каких продаж или покупок
Извините расшифруйте свой рисунок ..Ясно что разговор идет об обьемах ,но не написано каких продаж или покупок
Фунтик! Ах фунтик ты со мной согласен
А нет "продажных" или "покупных" объемов. Если ты продал кило картошки на базаре, то кто то его у тебя купил)))
кому посеребрить?
Где такие картинки раздают?
кому посеребрить?
+++ примерно так и будет
+++ примерно так и будет
рыжий на уровнях, рискну: