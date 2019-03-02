FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 631
долги нуно платить: 1218 - 1182
и другой: 5086 - 5051
А кто мешал вчера взять больше фигуры? Вот висит бай от 1315 и жрать не просит.
плохой план, у меня бай от 1305, тп 1500, надо звонить куклу
это моя привелегия ему звонить =)
Доброго дня ...По поводу фунта скажу свое мнение только одно цели 1.5440-60 возможны только после коррекции в район 1.5260-70
SELL до посинения...
Да ладно, прям так уж и селл :)
у перфоратора бур надежный?