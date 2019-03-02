FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 633
Я с граиком не согласен ,если честно пока максимум понижение 0.9620 через 0.9675 .а потом рост
а как с ним не согласиться?
ведь то кухня свечи рисует...
ну, можно и помельче, SELL короч:
Так дай ему в глаз))))
Наставник то совсем скляк, там какая то суперсложная коррекция
Солит бедняжка(
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Похоже чьи то инвестиции, вернутся очень нескоро, если вообще вернутся.
да, сразу видно старый, нет в тебе графического анализа.....
Это же 100% флаг рисует...
Нет там инвестиций.
