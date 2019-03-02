FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 633

Новый комментарий
 
azfaraon:
Я с граиком не согласен ,если честно пока максимум понижение 0.9620 через 0.9675 .а потом рост 

а как с ним не согласиться?

ведь то кухня свечи рисует...

ну, можно и помельче, SELL короч:


 
azfaraon:
Я с граиком не согласен ,если честно пока максимум понижение 0.9620 через 0.9675 .а потом рост 
Так дай ему в глаз))))
 
stranger:
Так дай ему в глаз))))
 
Lesorub:

Наставник то совсем скляк, там какая то суперсложная коррекция 

Солит бедняжка(

 http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

 
stranger:

Наставник то совсем скляк, там какая то суперсложная коррекция 

Солит бедняжка(

 http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

похлебку к вечеру?
 
stranger:

Наставник то совсем скляк, там какая то суперсложная коррекция 

Солит бедняжка(

 http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Похоже чьи то инвестиции, вернутся очень нескоро, если вообще вернутся.
 
Alexey:
Похоже чьи то инвестиции, вернутся очень нескоро, если вообще вернутся.
Нет там инвестиций.
[Удален]  
stranger:

Наставник то совсем скляк, там какая то суперсложная коррекция 

Солит бедняжка(

 http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

да, сразу видно старый, нет в тебе графического анализа.....

Это же 100% флаг рисует... 

 
Bicus:
Нет там инвестиций.
Скоро он начнет отыгрываться.
 
Myth63:

да, сразу видно старый, нет в тебе графического анализа.....

Это же 100% флаг рисует... 

Не, это набор поз на селл)))))))
1...626627628629630631632633634635636637638639640...2119
Новый комментарий