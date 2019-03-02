FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 638
В России курс рубля обвалило полное отсутствие экономики в ней. Есть нефтяная труба и те, кто на ней сидит. Вот и вся экономика. С чего быть рублю крепким при этом?
И правильно делают что не понимают, те кто пережил оккупацию Ленинграда, знают в чем нужно хранить деньги, и это не доллары.
Про тушенку и патроны здесь была написана не одна страница
а про золотой унитаз то не напоминешь ? =)
А я не про тушёнку, золото шло на откуп продуктов.
25 мин. до безобразия...
За то есть труба, источник кормовой базы.
Про тушенку и патроны здесь была написана не одна страница