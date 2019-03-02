FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 638

Bicus:
В России курс рубля обвалило полное отсутствие экономики в ней. Есть нефтяная труба и те, кто на ней сидит. Вот и вся экономика. С чего быть рублю крепким при этом?
тебе про рубль рассказать???
 
Alexey:
И правильно делают что не понимают, те кто пережил оккупацию Ленинграда, знают в чем нужно хранить деньги, и это не доллары.
stranger:
А я не про тушёнку, золото шло на откуп продуктов.
stranger:
а про золотой унитаз то не напоминешь ? =)
 
Myth63:
а про золотой унитаз то не напоминешь ? =)
Ну, Эмка уже видать все купила)))
 
Alexey:
А я не про тушёнку, золото шло на откуп продуктов.
А самой твердой валютой оказались именно они)))
 
Lesorub:
25 мин. до безобразия...
кукл сказал сегодня курить, вообщем оставляю бай (с надеждой на 1500 тп)
 
Alexey:
За то есть труба, источник кормовой базы.
Трубным кормом не питаюсь) 
 
stranger:
А за дойчь марки могли и расстрелять, в то время и попробуй скажи, что прикупил по случаю.
 
Что то евро, не туда попер, не порядок. Нужно принять меры.
