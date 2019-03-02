FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 630
Не ты один,Учитель вчера туда же вложил)))
я не КУКЛ...
по нашему времени...
так по сценарию новости могут хорошие выйти для евры
долги нуно платить: 1218 - 1182
и другой: 5086 - 5051
и как ломанется евра пипсов на 60... а для вас это блоха )
Так занимать не надо, а то долгов иногда долго ждать приходится, а когда уже готовы отдать, то кредитор отошел в срану Вечной Охоты
так и Спекулятор вчера продал евро, только вот выжил ли после этого депозит?
А кто мешал вчера взять больше фигуры? Вот висит бай от 1315 и жрать не просит.