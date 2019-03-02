FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 630

stranger:
Не ты один,Учитель вчера туда же вложил)))
так и Спекулятор вчера продал евро, только вот выжил ли после этого депозит?
 
Lesorub:

я не КУКЛ...

по нашему времени...

так по сценарию новости могут хорошие выйти для евры
 
Spekul:
и как ломанется евра пипсов на 60... а для вас это блоха )
 
Spekul:
долги нуно платить: 1218 - 1182

                и другой: 5086 - 5051

 
wild_hedgehog:
Блоха или собака зависит от объема лота.
 
Lesorub:

Так занимать не надо, а то долгов иногда долго ждать приходится, а когда уже готовы отдать, то кредитор отошел в срану Вечной Охоты 

 

 
wild_hedgehog:
А кто мешал вчера взять больше фигуры? Вот висит бай от 1315 и жрать не просит.
 
Spekul:
так и Спекулятор вчера продал евро, только вот выжил ли после этого депозит?
Я думаю, если вы спокойны - значит выжил! )
 
stranger:

Так занимать не надо, а то долгов иногда долго ждать приходится, а когда уже готовы отдать, то кредитор отошел в срану Вечной Охоты 

 

увы, в срану уходит кредитор...
 
stranger:
А кто мешал вчера взять больше фигуры? Вот висит бай от 1315 и жрать не просит.
не плохо висит :)
