FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 636
А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))
А она поперла? Вот продажи по баксйена:
Там где я нарисовал овал - именно поперла, и именно вверх.
Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?
Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.
а кто определил этот диапазон??? Если работает банк, против него вставать себе дороже...
Ну вот... говорю же что недоговариваете. Так оно и есть))) По графику ведь не определить, что "работает банк"?
это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги.
И дело не в дефолте...
а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.
И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.
Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.
Это вытянет запасы средств в оборот.
Не нужно сравнивать япошек и россиян, здесь две разные ситуации, япошек можно сравнить, с хохлами, у них та же модель. Фокусима они ожидали одно, а получилось на оборот. Инвесторы сдержали курс ейны, во время трагедии, а потом устроили обвал, когда им меньше всего нужен был. И на украине сейчас также, америкосы держат курс, чтоб потом слить. В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители.
У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири
У нас экономическая модель совсем другая - украсть все что можно и у кого можно
