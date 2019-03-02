FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 636

stranger:

А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))

Какая разница? Главное заставить их ТРАТИТЬ. У себя тратить, в Японии. Лишний телек там купить, тумбочку и т.д.
 
stranger:

А она поперла? Вот продажи по баксйена:

Там где я нарисовал овал - именно поперла, и именно вверх.

))) 

Bicus:

Тут Борода высказал тезис, что если наторговка происходит внизу диапазона - значит набирают баи. Логично предположить, что если наторговка вверху диапазона, значит набирают селлы, правде же? Так чего тогда йена дальше вверх поперла?

Вывод: либо место наторговки никак не влияет (не определяет) на дальнейшее направление, либо... вы что-то не договариваете, джентльмены.

))) 

а кто определил этот диапазон??? Если работает банк, против него вставать себе дороже...
 
Bicus:

Там где я нарисовал овал - именно поперла, и именно вверх.

))) 

Есть направление на среднесрок, от нескольких месяцев, и уровни от которых идет это движение, а рисовать можно что угодно.)
 
Myth63:
а кто определил этот диапазон??? Если работает банк, против него вставать себе дороже...

Ну вот... говорю же что недоговариваете. Так оно и есть))) По графику ведь не определить, что "работает банк"?

 
Myth63:
а кто определил этот диапазон??? Если работает банк, против него вставать себе дороже...
Давай позовем Сенсея и Профессора, потроллим)))
 
Myth63:

это означало не то что ты написал, а то что они продолжат печатать деньги. 

И дело не в дефолте...

а в том что у граждан большие накопления и они не тратят их. ( Япония страна с самыми большими запасами денег у населения) им нужно заставить народ тратить, а не копить.

И в связи с уменьшением спроса уменьшалось ВВП. вот к чему они народ свой двигают.

Тоже сейчас примерно у нас творится. за последние несколько лет Сбережения граждан выросли в разы и самое лучшее чтобы народ не откладывал столько девальвировать рубль.

Это вытянет запасы средств в оборот.  

Не нужно сравнивать япошек и россиян, здесь две разные ситуации, япошек можно сравнить, с хохлами, у них та же модель. Фокусима они ожидали одно, а получилось на оборот. Инвесторы сдержали курс ейны, во время трагедии, а потом устроили обвал, когда им меньше всего нужен был. И на украине сейчас также, америкосы держат курс, чтоб потом слить. В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители.

У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири

 
Alexey:

Не нужно сравнивать япошек и россиян, здесь две разные ситуации, япошек можно сравнить, с хохлами, у них та же модель. Фокусима они ожидали одно, а получилось на оборот. Инвесторы сдержали курс ейны, во время трагедии, а потом устроили обвал, когда им меньше всего нужен был. И на украине сейчас также, америкосы держат курс, чтоб потом слить. В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители.

У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири

У нас экономическая модель совсем другая - украсть все что можно и у кого можно  

Bicus:

Ну вот... говорю же что недоговариваете. Так оно и есть))) По графику ведь не определить, что "работает банк"?

под столом..... он сам сказал, на 78 что будет давальвировать =)
Alexey:

Не нужно сравнивать япошек и россиян, здесь две разные ситуации, япошек можно сравнить, с хохлами, у них та же модель. Фокусима они ожидали одно, а получилось на оборот. Инвесторы сдержали курс ейны, во время трагедии, а потом устроили обвал, когда им меньше всего нужен был. И на украине сейчас также, америкосы держат курс, чтоб потом слить. В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители.

У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири

 рассмешил... Чтобы понимать рынок, нужно пытатся понять идею того или иного движения.. и хоть немного слушать выступление глав центробанков про ДКП
