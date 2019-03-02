FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 637

Myth63:
под столом..... он сам сказал, на 78 что будет давальвировать =)

Да я про ощий случай.

Какой банк работал по GBPUSD на этой неделе, набирая позы в бай? 

 
Alexey:


У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири

          
 
Alexey:

В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители. 

В России курс рубля обвалило полное отсутствие экономики в ней. Есть нефтяная труба и те, кто на ней сидит. Вот и вся экономика. С чего быть рублю крепким при этом?
 
server:
          
Что, в Сибирь не хочешь?))))))
 
stranger:

А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))

Хотя с русскими сколько ни общался, они в упор не понимают зачем хранить деньги в баксах, да и наши тоже) 

И правильно делают что не понимают, те кто пережил оккупацию Ленинграда, знают в чем нужно хранить деньги, и это не доллары.
тут идёт спекулятивное движение и ни какой банк на крупняке не работал. Идёт откуп долговых уровней где зависли крупные позиции. 

свал с 5580 был обусловлен общим ослоблением евры, и все уходили в бакс. что мы сейчас видим, просто возврат в зону старта свала. ( понимая что то движениее обусловленно небыло ничем)

Ты просто мысли немного по другому, для нас 100пп это много для баков и прочих безплечивиков, это нет ничто. это 1 цент с фигуры. 

 
Холодно там ) ,да Московской касты нет :)
 
Bicus:
В России курс рубля обвалило полное отсутствие экономики в ней. Есть нефтяная труба и те, кто на ней сидит. Вот и вся экономика. С чего быть рублю крепким при этом?
Ох нет вас любви к родине. Сразу видно не русский
 
За то есть труба, источник кормовой базы.
 
Myth63:

тут идёт спекулятивное движение и ни какой банк на крупняке не работал. Идёт откуп долговых уровней где зависли крупные позиции. 

свал с 5580 был обусловлен общим ослоблением евры, и все уходили в бакс. что мы сейчас видим, просто возврат в зону старта свала. ( понимая что то движениее обусловленно небыло ничем)

Ты просто мысли немного по другому, для нас 100пп это много для баков и прочих безплечивиков, это нет ничто. это 1 цент с фигуры. 

Возвращаемся на исходную: как вы определяется что идет именно откуп? Как определяете завишие позиции? И как опредлили что падение было без причин?

Прошу прощения за въедливоасть, но просто инетерсно.

