FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 637
под столом..... он сам сказал, на 78 что будет давальвировать =)
Да я про ощий случай.
Какой банк работал по GBPUSD на этой неделе, набирая позы в бай?
У россиян как раз таки, денег не так уж и много, в отличии от московской касты, вот от туда инфляция и идет. Расселять их надо по Сибири
В России наоборот, сработали провокаторы на инфляцию, в основном, сетевые группы и производители.
А если у народа жировые запасы в вечнозеленых?))))
Хотя с русскими сколько ни общался, они в упор не понимают зачем хранить деньги в баксах, да и наши тоже)
тут идёт спекулятивное движение и ни какой банк на крупняке не работал. Идёт откуп долговых уровней где зависли крупные позиции.
свал с 5580 был обусловлен общим ослоблением евры, и все уходили в бакс. что мы сейчас видим, просто возврат в зону старта свала. ( понимая что то движениее обусловленно небыло ничем)
Ты просто мысли немного по другому, для нас 100пп это много для баков и прочих безплечивиков, это нет ничто. это 1 цент с фигуры.
Что, в Сибирь не хочешь?))))))
В России курс рубля обвалило полное отсутствие экономики в ней. Есть нефтяная труба и те, кто на ней сидит. Вот и вся экономика. С чего быть рублю крепким при этом?
Холодно там ) ,да Московской касты нет :)
Возвращаемся на исходную: как вы определяется что идет именно откуп? Как определяете завишие позиции? И как опредлили что падение было без причин?
Прошу прощения за въедливоасть, но просто инетерсно.