FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 628

Новый комментарий
 
Spekul:
евро купил?
еще продам от 1444...
 
Lesorub:
еще продам от 1444...
сегодня может 1,15 каснёмся
 
Lesorub:
еще продам от 1444...
Евро в гору пошел, хорошо
 
Spekul:
сегодня может 1,15 коснемся

новости обыгрывают, а что изменилось в мире?

жесть байщикам устроят к 1261 ...

 
Alexey:
Евро в гору пошел, хорошо
перфоратор исправен?
 
Lesorub:

новости обыгрывают, а что изменилось в мире?

жесть байщикам устроят к 1261 ...

думаю до марта это маловероятно
 
Alexey:
Евро в гору пошел, хорошо
Думаю большая гора будет, ведь у евро всё хорошо!? )
 
Lesorub:
перфоратор исправен?
 Да, сейчас долбит так что искры летят. перфоратор уже 300пп отбил
 
Spekul:
думаю до марта это маловероятно
КУКЛа пути неисповедимы...
 
21april:
Думаю большая гора будет, ведь у евро всё хорошо!? )
Хорошо, будем туннель прокладывать, сейчас как раз идет гранитная порода
1...621622623624625626627628629630631632633634635...2119
Новый комментарий