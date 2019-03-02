FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 314
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь можно верить только прогнозам Учителя )))
Здесь можно верить только прогнозам Учителя )))
И это правда!!!!
Илья, что ты в золото лезешь? Серебро перспективнее.
Не боитесь слить по советам Лесоруба? )))
моя не советует...
моя и
фунт
И это правда!!!!
Илья, что ты в золото лезешь? Серебро перспективнее.
IDLER сказал: рыжий!
Значит, рыжий ...
IDLER сказал рыжий!
Значит, рыжий ...
Я, например, в серебро так и не лезу, не вижу я чтобы там кто то что то делал, наверное отложу на следующую неделю, посмотрю сегодня.
ТР 15.15 по нем...
скоро погоним наших городских в обратку.... продолжения движения не намечается, максимум можем пунктов на 80 опустится, но маловероятно (дописал всё-таки прогу за ночь...)
парни тут за 1.2 по евре говорили, ну такая цифра тоже имеет место жить, 1,2017, если точнее... к концу февраля подкатим надеюсь и к ней.
как говориться будем посмотреть и проверимся....
Как бы не 7-8)
так вам то что за забота?
отложено же на след. неделю..