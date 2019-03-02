FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 314

Новый комментарий
 
artikul:
Здесь можно верить только прогнозам Учителя ))) 
А кто это?
 
artikul:
Здесь можно верить только прогнозам Учителя ))) 

И это правда!!!!

Илья, что ты в золото лезешь? Серебро перспективнее. 

 
artikul:
Не боитесь слить по советам Лесоруба? )))

моя не советует...

моя    и    

 

фунт 

 

 
stranger:

И это правда!!!!

Илья, что ты в золото лезешь? Серебро перспективнее. 

IDLER сказал: рыжий!

Значит,  рыжий ...


 
Lesorub:

IDLER сказал рыжий!

Значит,  рыжий ...


Я, например, в серебро так и не лезу, не вижу я чтобы там кто то что то делал, наверное отложу на следующую неделю, посмотрю сегодня.
 
stranger:
Я, например, в серебро так и не лезу, не вижу я чтобы там кто то что то делал, наверное отложу на следующую неделю, посмотрю сегодня.
ТР 15.15 по нем...
 
Lesorub:
ТР 15.15 по нем...
Как бы не 7-8)
[Удален]  

скоро погоним наших городских в обратку.... продолжения движения не намечается, максимум можем пунктов на 80 опустится, но маловероятно (дописал всё-таки прогу за ночь...)

парни тут за 1.2 по евре говорили, ну такая цифра тоже имеет место жить, 1,2017, если точнее... к концу февраля подкатим надеюсь и к ней.

как говориться будем посмотреть и проверимся....

 
stranger:
Как бы не 7-8)

так вам то что за забота?

отложено же на след. неделю..


1...307308309310311312313314315316317318319320321...2119
Новый комментарий