FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 639

Alexey:
Что то евро, не туда попер, не порядок. Нужно принять меры.
Всё правильно прёт ,не тронь его ,сломаешь тренд )  
 
server:
я его трогать не собираюсь, только меры приму для страховки :)
 
Alexey:
да это он пугает покупателей, перед тем как вверх дернуть
 
Alexey:
senat999:
 
Myth63:
тебе про рубль рассказать???
Почему нет? Умного человека всегда интересно послушать.
 
Spekul:
да это он пугает покупателей, перед тем как вверх дернуть
Минут десять пусть пугает, этого хватит 
 
senat999:
смотри забанят за петруху
 
senat999:
Все посмеялись?,щя удалю
здесь плакать надо
 
1.1398 бай? или че думаете по еве?
