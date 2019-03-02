FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 629

Lesorub:

новости обыгрывают, а что изменилось в мире?

жесть байщикам устроят к 1261 ...

Тем кто вложил бабки в покупку пох на события в мире.
 
Lesorub:
перфоратор исправен?
Детки, надо еще пробить 10пп. чтобы успокоить нервы
 
stranger:
я вложил...

 в продажу фунта и евры...

 
stranger:
Lesorub:

не забывай что коррекция по баксу не пару дней проходит, еще рост нефти, которая теперь будет только дорожать
 
Spekul:
не забывай что коррекция по баксу не пару дней проходит, еще рост нефти, которая теперь будет только дорожать

пятница - хороший день...

да еще 13-е...

да после хорошего движения...

 
Lesorub:

думаешь реверс обыграют?
 
Spekul:
думаешь реверс обыграют?

я не КУКЛ...

по нашему времени...

 
 
Lesorub:

я вложил...

 в продажу фунта и евры...

Не ты один,Учитель вчера туда же вложил)))
