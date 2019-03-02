FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 629
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
новости обыгрывают, а что изменилось в мире?
жесть байщикам устроят к 1261 ...
перфоратор исправен?
Тем кто вложил бабки в покупку пох на события в мире.
я вложил...
в продажу фунта и евры...
Тем кто вложил бабки в покупку пох на события в мире.
я вложил...
в продажу фунта и евры...
не забывай что коррекция по баксу не пару дней проходит, еще рост нефти, которая теперь будет только дорожать
пятница - хороший день...
да еще 13-е...
да после хорошего движения...
пятница - хороший день...
да еще 13-е...
да после хорошего движения...
думаешь реверс обыграют?
я не КУКЛ...
по нашему времени...
я вложил...
в продажу фунта и евры...