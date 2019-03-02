FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 640

Spekul:
смотри забанят за петруху
у нас не политизированный форум=)
 
wild_hedgehog:
1.1398 бай? или че думаете по еве?
под раздачу на таком уровне попадешь, видишь как кукл гоняет покупателей, зона покупок на 1,1300-1315
 
Myth63:
у нас не политизированный форум=)
за мат могут
 
Spekul:
под раздачу на таком уровне попадешь, видишь как кукл гоняет покупателей, зона покупок на 1,1300-15
спасибо, тогда уж до понедельника
 
wild_hedgehog:
спасибо
боюсь что могут и до 1270 продавить(хотя и не факт), тогда там еще втарюсь
 
Bicus:

Понятно всё. ПГМ.

Во-первых, "Родина" пишется с большой буквы. После "Ох" ставится запятая, перед "вас" должен быть предлог. В последнем предложении должна быть как минимум точка. Очень жаль что такому "100% русскому" приходится объяснять правила его родного языка.

Во-вторых, для меня Родина и бездарное её руководство - не одно и то же.

В-третьих, если уж так интересно, русский я на половину, на другую половину - гунн.

))) 

Мне простительно, я не местный.
 
Alexey:
Мне простительно, я не местный.
   Я хоть и местный  ,тоже учу )
Alexey:
Мне простительно, я не местный.
навеяло
 
Myth63:
навеяло
 Ага
 
