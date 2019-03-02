FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 640
смотри забанят за петруху
1.1398 бай? или че думаете по еве?
у нас не политизированный форум=)
под раздачу на таком уровне попадешь, видишь как кукл гоняет покупателей, зона покупок на 1,1300-15
спасибо
Понятно всё. ПГМ.
Во-первых, "Родина" пишется с большой буквы. После "Ох" ставится запятая, перед "вас" должен быть предлог. В последнем предложении должна быть как минимум точка. Очень жаль что такому "100% русскому" приходится объяснять правила его родного языка.
Во-вторых, для меня Родина и бездарное её руководство - не одно и то же.
В-третьих, если уж так интересно, русский я на половину, на другую половину - гунн.
)))
Мне простительно, я не местный.
навеяло