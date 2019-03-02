FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1229

Ishim:
Цена не разворачивается от чёрточек цены - чёрточки вторичны их рисует цена. Цена вторична к сценарию - вот сценарий и надо прогнозировать. (если угадаешь цена по нему пойдёт - вариантов всего 2 - вверх, вниз)

Вот по сему я и хотел тебя оградить от обсуждения черточек(шоб не разводить словоблудие)... , но коль уж не преуспел в энтом деле - получи в обратку: (1)движения цены подчинены определенному закону (и черточки это подтверждают). (2)черточки рисует цена (тут ты прав). (3)сценарий (который ты пытаешься прогнозировать) пишут сотни тысяч сценаристов, которые починены тому-же самому закону. Итого: если не веришь в мистического кукла, пробуй сформулировать закон. Ну, а если веришь - блажен, кто верует...


mmmoguschiy:
да кто жс тобой цапаеца? )) я ж с благими намерениями, а ты сразу обзываться 

 Могуший, если хочешь выведать у здешних обитателей что-либо дельное, задавай вопросы более тонкие. В правильно заданном вопросе заключено половина ответа...

 
_new-rena:
слово "фид" для меня непонятно, хоть убей)
feed в переводе с анлглицкого означает поток. В нашем же случае это означает поток котировок с биржи. Судя по всему что определение для тебя не знакомо - ты очень далек от биржи и твои стратегии основаны на околофорексных понятиях. Но при этом судя по твоим словам ты умудряешься зарабатывать 
 
IvanIvanov:
Ну... растите.... это только лохи ставят стопы меньше 200 четырехзнаков....
давно выработаны механизмы обходить использование этих ордеров стоп - лоссы. (есть и варианты выходов по бу)
mmmoguschiy:
возможно, но не факт.
 
Ishim:
черточки есть уровни. на уровнях имеем дисбаланс спроса и предложения. То есть сосредоточение финансов, из которых можно и нужно извлекать прибыль. Что с успехом и проделывает Кукл
 
_new-rena:
надо полагать. хороший форум получился. со всех финансовых поступлений в сторону пользователей форума, владельцам денюжка валит)
респект таким парням ))
 
IvanIvanov:
Вы чо паритесь, доллар будет расти, минимум год полтора..... а уж где вы там тейки стопы ставить будете... ваши проблемы....
доллар будет расти пока не лопнет  и от того угадаете ли вы где поставить лимитник зависит ваше благосостояние 
mmmoguschiy:
 продолжай развивать логику выделенной мысли и посмотрим - до чего докатишься...
 
Nestradamus:

Закону денег, чёрточки вторичны - обсуждать там нечего. Сценарий это вариант заработка деньгами денег, вот был сценарий отката на евре - сейчас он закончился. Не прогнозировать - может и не будете никогда прогнозировать, а хотя бы прошлые цены проанализировать на предмет сценариев - найти их там.
 
Nestradamus:

Вот по сему я и хотел тебя оградить от обсуждения черточек(шоб не разводить словоблудие)... , но коль уж не преуспел в энтом деле - получи в обратку: (1)движения цены подчинены определенному закону (и черточки это подтверждают). (2)черточки рисует цена (тут ты прав). (3)сценарий (который ты пытаешься прогнозировать) пишут сотни тысяч сценаристов, которые починены тому-же самому закону. Итого: если не веришь в мистического кукла, пробуй сформулировать закон. Ну, а если веришь - блажен, кто верует...

Мистические Куклы как раз этот самый сценарий и пишут - кто во что горазд!!! 

Nestradamus, 2015.03.28 16:32

Спасибо за совет!!! ;)
