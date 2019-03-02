FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1227
Объясните снос поста. золото правит миром. чо не так?
много где фантики уже давно не привязаны к золоту.
Рен, а сносить на фик?
?
ты скажи, что я снес)
вот где форум
все вопросы к ним, можешь даже владельца по ip-шнику или домену пробить)
?
Рен, я как назову их на "п", банят к чортовой матери.
если бы меня попросили, я бы тоже устроился форум писать) прикинь какой там заливчик, морская рыбка, море)
банить не будут - не будет работы. жалко же такую работу потерять)
может и автобан работать. программисты всё могут сделать, чтобы на песочке по дольше полежать)
открой первый ордер на вскидку - по кофейной гуще, далее открываешь вдумчиво - глядя на Эквити.
ну так а зачем открываться? можно и "виртуально" )) Кстати я давно уже думал об этом. Сперва запускаешь "живца" а потом на него ориентируешься )) Проблема в том что когда//?// ты "вдумчиво" откроешься может быть уже поздно!!!
Не скажу новость, но если смотреть по миру.
Америкосы перестали печатать, скоро будут поднимать %
Европа против начинает выступать, показательно накажут... Да и не все хорошо у них, из за наших контрсанкций.
Евра/бакс в низ, вопрос, до коле!?
Вопрос намбер ту: Че с рублем то? с 62 откатились до 57, но префицит нефти, и истощение резервов, к лету до 70 ждем?
P.s. Если сморозил полную, чушь, прошу тапками не кидать, сам знаю что валенок ушастый. Интересуюсь всего 2ую неделю.
Не надо с старожилами цапаца. о то нальют пацанов с кнопки....