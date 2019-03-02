FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1227

Новый комментарий
 
Объясните снос поста. золото правит миром. чо не так?
[Удален]  
iIDLERr:
Объясните снос поста. золото правит миром. чо не так?
много где фантики уже давно не привязаны к золоту.
 
_new-rena:
много где фантики уже давно не привязаны к золоту.
Рен, а сносить на фик?
[Удален]  
iIDLERr:
Рен, а сносить на фик?

?

ты скажи, что я снес)

вот где форум

все вопросы к ним, можешь даже владельца по ip-шнику или домену пробить)

 
_new-rena:

?

ты скажи, что я снес)

вот где форум

все вопросы к ним, можешь даже владельца по ip-шнику или домену пробить)

Рен, я как назову их на "п", банят к  чортовой матери.
[Удален]  
iIDLERr:
Рен, я как назову их на "п", банят к  чортовой матери.

если бы меня попросили, я бы тоже устроился форум писать) прикинь какой там заливчик, морская рыбка, море)

банить не будут - не будет работы. жалко же такую работу потерять)

может и автобан работать. программисты всё могут сделать, чтобы на песочке по дольше полежать)

 
_new-rena:
открой первый ордер на вскидку - по кофейной гуще, далее открываешь вдумчиво - глядя на Эквити.
ну так а зачем открываться? можно и "виртуально" )) Кстати я давно уже думал об этом. Сперва запускаешь "живца" а потом на него ориентируешься )) Проблема в том что когда ты "вдумчиво" откроешься может быть уже поздно!!!
[Удален]  
mmmoguschiy:
ну так а зачем открываться? можно и "виртуально" )) Кстати я давно уже думал об этом. Сперва запускаешь "живца" а потом на него ориентируешься )) Проблема в том что когда//?// ты "вдумчиво" откроешься может быть уже поздно!!!
как говорится, ловить блох и не сливать - это тоже огромное искусство.
 
2035977:

Не скажу новость, но если смотреть по миру.

Америкосы перестали печатать, скоро будут поднимать %

Европа против начинает выступать, показательно накажут... Да и не все хорошо у них, из за наших контрсанкций.

Евра/бакс в низ, вопрос, до коле!?

 

Вопрос намбер ту: Че с рублем то? с 62 откатились до 57, но префицит нефти, и истощение резервов, к лету до 70 ждем?

 

P.s. Если сморозил полную, чушь, прошу тапками не кидать, сам знаю что валенок ушастый. Интересуюсь всего 2ую неделю. 

для второй недели отличное начало!!! 70? а почему бы и нет? а почему бы и не 150? 
 
iIDLERr:
Не надо с старожилами цапаца. о то нальют пацанов с кнопки....
да кто жс тобой цапаеца? )) я ж с благими намерениями, а ты сразу обзываться 
1...122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234...2119
Новый комментарий