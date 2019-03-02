FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1225

iIDLERr:
дети, дети...  идет война в европе, драги денежку собрался печатать. ну куда? 
денюжку печатают? Покупают какие то там облигации за евро если не ошибаюсь. То есть фактически создают профицит валюты. Дисбаланс предложения над спросом. То есть обесценивают. Куда? Вроде как должно быть вниз. Ан нет - вверх
 
mmmoguschiy:
Не совсем понятно. Вот к примеру сейчас продавцов больше чем покупателей. Куда идет цена? Вверх - до выравнивания. Так что ли? И она будет идти вверх пока они не уравняются? Будут давить мишек до победного?

По поводу краткосрочного прогноза - а как же:

И кстати - можно и мне прогу?
нафик прогу, моск закажи в интернете
 
iIDLERr:
иди отары паси, конюх!!! лучше бы что дельное подсказал!!!?
[Удален]  
mmmoguschiy:
идём против продавцов, если удалось расчитать верные цифры.

краткосрок - поболе одного дня...

насчет проги - нет наверно. тут я уже выслал отчет с работы программы, и похоже что сильно ошибся. в принципе - стратегию уже изложил.

 
mmmoguschiy:
иди отары паси, конюх!!! лучше бы что дельное подсказал!!!?
Братишко! я народу подсказываю, когда не лень. и меня 5 лет на форуме, а кто ты такой - никто не  знает.
 
iIDLERr:
Ты косвенно назвал меня дебилом в предыдущем сообщении, не зная кто я такой и откуда. Что это было объясни?
Не знаю что ты там подсказывал и сколько лет, но что конкретно дельного в данном случае ты подсказал мне? Ничего кроме оскорблений!
 
_new-rena:

Хорошо. Стратегию изложил. Где берешь данные и каким макаром? Данные по контрактам за вчера от CME? Почитал ветку на MT5 и скачал программы но то что на данный момент изучил пока ничего конкретного мне не дало. Пару черточек вверху и внизу, которые оставались на одних и тех же уровнях всю неделю. К верхнему попытались пробиться, но безуспешно. Сейчас я так понимаю идем к нижнему - в район 1,07.

Но по данным черточкам прогноза на день не сделаешь!!! А ты я так понял торгуешь интрадей! Есть еще какой-то TST ну так у него там вообще какие-то запредельный цифирьки!!!  

[Удален]  
mmmoguschiy:
Я не использую индикаторы. Данные появляются из открытых ордеров - это эквити. Главное - сверху селл, снизу бай.
 
_new-rena:
Где ж их взять эти открытые ордера? Ты подключен к фиду биржи? Может договоримся? 
[Удален]  
mmmoguschiy:
 

Но по данным черточкам прогноза на день не сделаешь!!! А ты я так понял торгуешь интрадей! Есть еще какой-то TST ну так у него там вообще какие-то запредельный цифирьки!!!  

не смотрел
