FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1225
дети, дети... идет война в европе, драги денежку собрался печатать. ну куда?
Не совсем понятно. Вот к примеру сейчас продавцов больше чем покупателей. Куда идет цена? Вверх - до выравнивания. Так что ли? И она будет идти вверх пока они не уравняются? Будут давить мишек до победного?
По поводу краткосрочного прогноза - а как же:
И кстати - можно и мне прогу?
нафик прогу, моск закажи в интернете
идём против продавцов, если удалось расчитать верные цифры.
краткосрок - поболе одного дня...
насчет проги - нет наверно. тут я уже выслал отчет с работы программы, и похоже что сильно ошибся. в принципе - стратегию уже изложил.
иди отары паси, конюх!!! лучше бы что дельное подсказал!!!?
Братишко! я народу подсказываю, когда не лень. и меня 5 лет на форуме, а кто ты такой - никто не знает.
Не знаю что ты там подсказывал и сколько лет, но что конкретно дельного в данном случае ты подсказал мне? Ничего кроме оскорблений!
Хорошо. Стратегию изложил. Где берешь данные и каким макаром? Данные по контрактам за вчера от CME? Почитал ветку на MT5 и скачал программы но то что на данный момент изучил пока ничего конкретного мне не дало. Пару черточек вверху и внизу, которые оставались на одних и тех же уровнях всю неделю. К верхнему попытались пробиться, но безуспешно. Сейчас я так понимаю идем к нижнему - в район 1,07.
Но по данным черточкам прогноза на день не сделаешь!!! А ты я так понял торгуешь интрадей! Есть еще какой-то TST ну так у него там вообще какие-то запредельный цифирьки!!!
Я не использую индикаторы. Данные появляются из открытых ордеров - это эквити. Главное - сверху селл, снизу бай.
Но по данным черточкам прогноза на день не сделаешь!!! А ты я так понял торгуешь интрадей! Есть еще какой-то TST ну так у него там вообще какие-то запредельный цифирьки!!!