да нет. продолжай. меня интересует ответ - откуда на уровне дисбаланс, если это уровень?
продолжай развивать логику выделенной мысли и посмотрим - до чего докатишься...
Если честно пока сам не могу объяснить - еще не сформулировал. Но говорят это в какой то книжке очень хорошо описано - где то в параллельной ветке Argo приводил название.
вообще цель моего доката на данном этапе - первый миллион долларов Хотя о выборе валюты я все больше и больше задумываюсь в последнее время
Может и закончился откат. Может и нет. Время покажет. Пока рано делать выводы.
уровень - это горизонталь баланса. отпрыгнет цена от уровня не сразу, а когда наступит дисбаланс.
только вот как ентот дисбаланс определить в реальном времени? Без того самого фида судя по всему никак!!!
Закону денег, чёрточки вторичны - обсуждать там нечего. Сценарий это вариант заработка деньгами денег, вот был сценарий отката на евре - сейчас он закончился. Не прогнозировать - может и не будете никогда прогнозировать, а хотя бы прошлые цены проанализировать на предмет сценариев - найти их там.
блин сказал - как отрезал
В смысле вымысел? Таблица Менделееву вообще во сне приснилась, но она от этого менее реальной не стала
Ты думаешь уровни придумали дурачки из палаты №6?
Зачем вам Менделеев? с уровнями всё просто - показываете на истории 7 из 10 сработавших и следом тестите онлайн 7 из 10 - хороший процент (70) , что будет означать что у вас есть значимый уровень для торговли. (и возможно только ваш метод построения(нахождения) такого уровня)