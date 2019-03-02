FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1231

_new-rena:
да нет. продолжай. меня интересует ответ - откуда на уровне дисбаланс, если это уровень?
Если честно пока сам не могу объяснить - еще не сформулировал. Но говорят это в какой то книжке очень хорошо описано - где то в параллельной ветке Argo приводил название.
 
_new-rena:
 продолжай развивать логику выделенной мысли и посмотрим - до чего докатишься...
вообще цель моего доката на данном этапе - первый миллион долларов  Хотя о выборе валюты я все больше и больше задумываюсь в последнее время 
mmmoguschiy:
Если честно пока сам не могу объяснить - еще не сформулировал. Но говорят это в какой то книжке очень хорошо описано - где то в параллельной ветке Argo приводил название.
уровень - это горизонталь баланса. отпрыгнет цена от уровня не сразу, а когда наступит дисбаланс. при этом цена будет двигаться в канале. вот и рисуй...
mmmoguschiy:
вообще цель моего доката на данном этапе - первый миллион долларов  Хотя о выборе валюты я все больше и больше задумываюсь в последнее время 
дак это не новость. почти всем тут уже хотелось...
 
mmmoguschiy:
Может и закончился откат. Может и нет. Время покажет. Пока рано делать выводы.
Вывод сделан во время - внешне это кажется как рано. Когда совсем закончится откат евра вернётся на 1.05 - закончится откат, но не сценарий.
 
_new-rena:
уровень - это горизонталь баланса. отпрыгнет цена от уровня не сразу, а когда наступит дисбаланс.
блин сказал - как отрезал 

только вот как ентот дисбаланс определить в реальном времени? Без того самого фида судя по всему никак!!!
 
Ishim:
Закону денег, чёрточки вторичны - обсуждать там нечего. Сценарий это вариант заработка деньгами денег, вот был сценарий отката на евре - сейчас он закончился. Не прогнозировать - может и не будете никогда прогнозировать, а хотя бы прошлые цены проанализировать на предмет сценариев - найти их там.
Во-первых, определись - закон или сценарий. Закон - это неотъемлемое и неизменное свойство. Сценарий же, подразумевает автора, и подвержен логическим коррективам автора.
mmmoguschiy:
блин сказал - как отрезал 

только вот как ентот дисбаланс определить в реальном времени? Без того самого фида судя по всему никак!!!
никак ты не определишь. это зависит от активности торгов. от того - куда будет дисбаланс, туда цена и покатит.
 
mmmoguschiy:
В смысле вымысел? Таблица Менделееву вообще во сне приснилась, но она от этого менее реальной не стала 

Ты думаешь уровни придумали дурачки из палаты №6?
Зачем вам Менделеев? с уровнями всё просто - показываете на истории 7 из 10 сработавших и следом тестите онлайн 7 из 10 - хороший процент (70) , что будет означать что у вас есть значимый уровень для торговли. (и возможно только ваш метод построения(нахождения) такого уровня)
Ishim:
Зачем вам Менделеев? с уровнями всё просто - показываете на истории 7 из 10 сработавших и следом тестите онлайн 7 из 10 - хороший процент (70) , что будет означать что у вас есть значимый уровень для торговли. (и возможно только ваш метод построения(нахождения) такого уровня)
достаточно одной ошибки. это задачка №1. пока её не переведёшь в профит, торговать в реале смысла нет.
