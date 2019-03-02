FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...
Шаману запрещено участвовать!!!
да тьфу на эти черточки... низингу давай... :-)))
да тьфу на эти черточки... низингу давай... :-)))
0,98 низинг
путоколы меняются ролями)
вот индикатор, построенный на живых ордерах и тут же прогноз.
путов меньше - пойдём вниззз)
прога не использует индикаторы, а просто считает днюжки. собственно так и торгует....
путоколы меняются ролями)
вот индикатор, построенный на живых ордерах и тут же прогноз.
путов меньше - пойдём вниззз)
прога не использует индикаторы, а просто считает днюжки. собственно так и торгует....
хорошая прога...
хорошая прога...
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы
СУПЕРОВАЯ прога!! понимаю, что для себя написал не для продажи?;-) не отказалась бы от такой))
а мне можно прогу?
в личку ответил, иначе реклама получится...
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы
наваяйте лучше индюк, когда есть оптимальный вход в рынкет по времени за дневную сессию
до амеров и во время их...
вернее сам индюк торговых сессий есть, но нужно для него собрать данные по времени входа из истории
пятница:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1220