FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1223

Nestradamus:

Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...

Шаману запрещено участвовать!!!

 

   да тьфу на эти черточки... низингу давай... :-)))
 
   да тьфу на эти черточки... низингу давай... :-)))
Вот из низинг????
 
   да тьфу на эти черточки... низингу давай... :-)))

0,98 низинг  

[Удален]  
путоколы меняются ролями)

вот индикатор, построенный на живых ордерах и тут же прогноз.

путов меньше - пойдём вниззз)

прога не использует индикаторы, а просто считает днюжки. собственно так и торгует....

 
прога не использует индикаторы, а просто считает днюжки. собственно так и торгует....

хорошая прога...


[Удален]  
хорошая прога...

отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы

 


отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы

СУПЕРОВАЯ  прога!! понимаю, что для себя написал не для продажи?;-) не отказалась бы от такой))
[Удален]  
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы

а мне можно прогу?
[Удален]  
СУПЕРОВАЯ  прога!! понимаю, что для себя написал не для продажи?;-) не отказалась бы от такой))
а мне можно прогу?

в личку ответил, иначе реклама получится...

 
отвлекся немножко от форума, написал прогу) кроет, когда путы==коллы

наваяйте лучше индюк, когда есть оптимальный вход в рынкет по времени за дневную сессию

до амеров и во время их...

вернее сам индюк торговых сессий есть, но нужно для него собрать данные по времени входа из истории

1...121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230...2119
