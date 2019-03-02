FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1222

iIDLERr:
нифига так не будет
Вероятно
iIDLERr:
кд поставь, там упор, вааще.

возможно.

я тут надыбал расположение сайта СМЕ:

всем изучающим - в помощь...

а у сайта этого форума, всё как у людей - не в лесу хоть:


 
добытчик 8 левела
 

евра вниз, сценарий отстоялся 2 дня. (после того как сценарий сработает он уже не отменяется - никогда!) 

mmmoguschiy:
добытчик 8 левела

я бы тоже на СМЕ поработал...

грибы, ягодки, деревня и всё такое)

 

Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...

Шаману запрещено участвовать!!!

 

итак.....мною было решено сделать проект "история 1$"  =) c понедельника 30.03.2015
И в чем суть этого проекта ? Онлайн торговля с 1 баксом? Или чей прогноз будет точным получит 1 бакс? Возможно все еще прозаичнее)))
 

На разворот в 1.10 пока не рассчитываем?

