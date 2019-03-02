FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1222
нифига так не будет
кд поставь, там упор, вааще.
возможно.
я тут надыбал расположение сайта СМЕ:
всем изучающим - в помощь...
а у сайта этого форума, всё как у людей - не в лесу хоть:
евра вниз, сценарий отстоялся 2 дня. (после того как сценарий сработает он уже не отменяется - никогда!)
добытчик 8 левела
я бы тоже на СМЕ поработал...
грибы, ягодки, деревня и всё такое)
Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...
Шаману запрещено участвовать!!!
На разворот в 1.10 пока не рассчитываем?