azfaraon:
Время просто открываешься в определенное  время .а советник простая автоматизация процесса торговли 
Я открываю сделки от уровней, про время ничего не знаю. И они у меня каждые пять минут не меняются, если зона покупок была в понедельник на 52-5220, то она так там и есть.
 

вот уровни...


 
Lesorub:

Это мазня на графике цены, а не уровни.
 
stranger:
опять за старое...
 
Lesorub:
Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?

Мои уровни это уровни крупных продаж и покупок. А твои?

 
Speculator_:

Открытая позиции по EUR/USD риск  73%, после её закрытия 50%. Я не вижу перспективы в верх по EUR/USD поскольку рассматриваю продажу по данному инструменту , а по GBP/USD цель 5310. Зачем держать заведомо не перспективную позицию?

молодца Спекулятор, по фунту прибыль наверно уже подсчитывает
 
stranger:
Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?
да хоть "сереневой собакой" назови ,главное что он по ним делает прибыль
 
wild_hedgehog:
да хоть "сереневой собакой" назови ,главное что он по ним делает прибыль
Ты уверен? Я нет. Более того, я уверен в обратном.
stranger:


А Ваши уровни можно запраграмировать? всмысле это ваши какие человеческий фактор или индикатор какой то? Просто хотелось бы автоматизировать и проверить по истории валюты ..Протестировать 
 
azfaraon:
А выши уровни можно запраграмировать? всмысле это ваши какие человеческий фактор или индикатор какой то? Просто хотелось бы автоматизировать и проверить по истории валюты ..Протестировать 
Думаю можно, но я этого не скажу 100%.
