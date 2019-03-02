FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 611
Время просто открываешься в определенное время .а советник простая автоматизация процесса торговли
вот уровни...
Это мазня на графике цены, а не уровни.
опять за старое...
Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?
Мои уровни это уровни крупных продаж и покупок. А твои?
Открытая позиции по EUR/USD риск 73%, после её закрытия 50%. Я не вижу перспективы в верх по EUR/USD поскольку рассматриваю продажу по данному инструменту , а по GBP/USD цель 5310. Зачем держать заведомо не перспективную позицию?
Илья, а как назвать черточки нанесенные на график, на основании своих предположений о цене?
да хоть "сереневой собакой" назови ,главное что он по ним делает прибыль
А выши уровни можно запраграмировать? всмысле это ваши какие человеческий фактор или индикатор какой то? Просто хотелось бы автоматизировать и проверить по истории валюты ..Протестировать