FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1224

Новый комментарий
 

и всю эту хрень совместить с беттером (чтоб не вылазил, когда не нужно):


[Удален]  
Lesorub:

и всю эту хрень совместить с беттером:

я анализирую только эквити. индюки тормозят
 
_new-rena:
я анализирую только эквити. индюки тормозят

тормозит время???

машина уже в руках???

[Удален]  
Lesorub:

тормозит время???

машина уже в руках???

Для беттера нужно чтобы сформировалась свеча. Это уже ожидание и анализ истории.

Индюки в основном показывают историю и как нужно было торговать, а вот с прогнозом - беда и перерисовки.

 
_new-rena:

Для беттера нужно чтобы сформировалась свеча. Это уже ожидание и анализ истории.

Индюки в основном показывают историю и как нужно было торговать, а вот с прогнозом - беда и перерисовки.

проверьте хайло на часе по времени их образования за N дней...

вероятно, что и завтра их пацаки сядут за ланч в определенное время...

[Удален]  
Lesorub:

проверьте хайло на часе по времени их образования...

вероятно, что и завтра их пацаки сядут за ланч в определенное время...

ок, заценим результат отработки прогноза. будет гут - будем писать)
 
_new-rena:

путов меньше - пойдём вниззз)

а разве не наоборот? сорри за ламерский вопрос - учус есче
[Удален]  
mmmoguschiy:
а разве не наоборот? сорри за ламерский вопрос - учус есче

цена идет против путов и против коллов. логика простая - так выгоднее рынку. где перевес, значит туды. на моем скрине путы и коллы - это ордера с противоположной путоколлам ролью.

добавлю - пут или колл, это только право, т.е. копия ордера.

к примеру, пут - право на продажу с вознаграждением в виде премии в конце пути, т.е. движения цены. то же самое sell. т.е. если цена опустится, будет премия в депо и реализуется продажа (назовём такое дело выражением "право получить премию")

действует уравнение для получения спреда "объемы пут=объемы колл". вот и пляшет цена, добиваясь равенства между sell-ками и buy-ками только не по объемам, а по деньгам....

профитный вариант только один - получить sell выше bay и дождаться получения равенства объемов... профит будет зависеть от активности рынка, т.е. активнее торгуют - профит выше.

опять же - краткосрочный прогноз невозможен.

 
дети, дети...  идет война в европе, драги денежку собрался печатать. ну куда? 
 
_new-rena:

цена идет против путов и против коллов. логика простая - так выгоднее рынку. где перевес, значит туды. на моем скрине путы и коллы - это ордера с противоположной путоколлам ролью.

добавлю - пут или колл, это только право, т.е. копия ордера.

к примеру, пут - право на продажу с вознаграждением в виде премии в конце пути, т.е. движения цены. то же самое sell. т.е. если цена опустится, будет премия в депо и реализуется продажа (назовём такое дело выражением "право получить премию")

действует уравнение для получения спреда "объемы пут=объемы колл". вот и пляшет цена, добиваясь равенства между sell-ками и buy-ками только не по объемам, а по деньгам....

профитный вариант только один - получить sell выше bay и дождаться получения равенства объемов... профит будет зависеть от активности рынка, т.е. активнее торгуют - профит выше.

опять же - краткосрочный прогноз невозможен.

Не совсем понятно. Вот к примеру сейчас продавцов больше чем покупателей. Куда идет цена? Вверх - до выравнивания. Так что ли? И она будет идти вверх пока они не уравняются? Будут давить мишек до победного?

По поводу краткосрочного прогноза - а как же:

И кстати - можно и мне прогу?
1...121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231...2119
Новый комментарий