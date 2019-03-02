FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1224
и всю эту хрень совместить с беттером (чтоб не вылазил, когда не нужно):
я анализирую только эквити. индюки тормозят
тормозит время???
машина уже в руках???
Для беттера нужно чтобы сформировалась свеча. Это уже ожидание и анализ истории.
Индюки в основном показывают историю и как нужно было торговать, а вот с прогнозом - беда и перерисовки.
проверьте хайло на часе по времени их образования за N дней...
вероятно, что и завтра их пацаки сядут за ланч в определенное время...
путов меньше - пойдём вниззз)
а разве не наоборот? сорри за ламерский вопрос - учус есче
цена идет против путов и против коллов. логика простая - так выгоднее рынку. где перевес, значит туды. на моем скрине путы и коллы - это ордера с противоположной путоколлам ролью.
добавлю - пут или колл, это только право, т.е. копия ордера.
к примеру, пут - право на продажу с вознаграждением в виде премии в конце пути, т.е. движения цены. то же самое sell. т.е. если цена опустится, будет премия в депо и реализуется продажа (назовём такое дело выражением "право получить премию")
действует уравнение для получения спреда "объемы пут=объемы колл". вот и пляшет цена, добиваясь равенства между sell-ками и buy-ками только не по объемам, а по деньгам....
профитный вариант только один - получить sell выше bay и дождаться получения равенства объемов... профит будет зависеть от активности рынка, т.е. активнее торгуют - профит выше.
опять же - краткосрочный прогноз невозможен.
По поводу краткосрочного прогноза - а как же:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
_new-rena, 2015.03.28 06:01
вот индикатор, построенный на живых ордерах и тут же прогноз.