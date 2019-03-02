FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1233

IvanIvanov:
Вы хотите оспорить таблицу Менделеева..... а таланта хватит?...
если вы мне написали то не понял вопроса?
 
Nestradamus:

Ты горизонтальные уровни имеешь ввиду? А не задумывался, что ими могут быть элементарные углы Ганна - 1/128 или 1/256. Они на малых фреймах выглядят горизонталями...

 

100 раз уже повторял (и показывал) - пробойники отбойники - прошлые пики, наторговки - от них тянется горизонталь.
Ishim:
Это мой сценарий и никто его не пишет - его рисует цена. Импульс - откат = тренд. Интересный вывод - это не паттерн - возможно паттерн ловушка  ((((.
редко. обычно 1/2-я и меньше. остальное - флет, наторговка, уровень, тест - как угодно.
 
Ishim:

Да про те уровни как раз и говорю - горизонтальные. (там могут быть опционы, и прочее прочее), а дуги, углы, трендовые - это искусство абстракция ))))

 

ВОт смотри совпадения с моим сценарием (ну что откат закончился) - трендовые Н4 удержали цену! дальше нарисовалось свечное поглощение (рельсы), и главное 2 свечки подряд Н4 красных - "ударный день" (там всё продано нахрен да ещё и тест трендовой был в пятницу)

Ishim:
Это есть позиционная торговля. (остальное ((( ну ловит кто то в стакане, волны на м1 - всё это не оспаривается - оппонент кажет статистику - мониторинг, тестинг, крайний вариант обзывается и всех кроет)
там я прилепил в прицеп индикатор паттернов с описаловом (не свой). возьми для коллекции, если надо.
 
Ishim:
Nestradamus:

Что за дурная привычка писать на скрине! никак не процитируешь, уровень 1.13 выдумал не я а цена! Смотри при пробое вниз (красная линия) деньги продались уровень пробоя 1.13 - их цене надо закрыть хотя бы по бу, вот только думаю через перелоу пойдёт. (в этот раз не получается - ну посмотрим на развитие).

Сценарий - планы денег, чёрточки могут быть в голове в глазах ))))). Смотри одно из главных преимуществ сценария (я разрабатываю систему сразу в комплексе и на вопросы а если так? а если едак? - короче если есть вопросы на которые система не может ответить - то системы нет). После того как сценарий сработал (есть нюанс сценарий не совпадает с ценой - ну то что вы подрузумеваете как само собой - дык это не так!) - от старта до финиша в промежутке - шум.! (или или будущее - которое никто не видит - или видит но не использует )

 
Nestradamus:

Сожалею (((( (но жувать я вам не собираюсь)
Ishim:

Ишим, цена не может выдумать 1,13. Выдумать его может только теханализ, которым сама цена не владеет, т.к. цена - исключительно текущее числовое отражение баланса между спросом и предложением или компромисс. причем, это не значит, что спрос/предложение=1.13. имеется ввиду компромисс баланса относительно предыдущего значения цены. итог - движение, которое не предсказуемо. однако можно "присосаться", зная о том, что сверху от цены у нас зависли покупки, снизу - продажи.
 
Ishim:

А горизонтальку я с закрытыми глазами нарисую и на ней будет десяток совпадений.

Ты тельняшку когда на чарте рисовал, не раз в этом убеждался. 

