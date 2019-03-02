FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1228
согласен. 70 (USDRUR) - далеко не предел.
если бы меня попросили, я бы тоже устроился форум писать) прикинь какой там заливчик, морская рыбка, море)
банить не будут - не будет работы. жалко же такую работу потерять)
может и автобан работать. программисты всё могут сделать, чтобы на песочке по дольше полежать)
как говорится, ловить блох и не сливать - это тоже огромное искусство.
у них там наверное условия почище Жужла
что верно то верно!!! ну так фид то есть? ))
Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...
Шаману запрещено участвовать!!!
Вы чо паритесь, доллар будет расти, минимум год полтора..... а уж где вы там тейки стопы ставить будете... ваши проблемы....
есть такой сценарий - доллару расти, по времени будем смотреть по месту. (откаты для торговли то же будут - например 1000 пп.)