_new-rena:
согласен. 70 (USDRUR) - далеко не предел.
вот и я о том же ))
 
_new-rena:

если бы меня попросили, я бы тоже устроился форум писать) прикинь какой там заливчик, морская рыбка, море)

банить не будут - не будет работы. жалко же такую работу потерять)

может и автобан работать. программисты всё могут сделать, чтобы на песочке по дольше полежать)

у них там наверное условия почище Жужла 
 
_new-rena:
как говорится, ловить блох и не сливать - это тоже огромное искусство.
что верно то верно!!! ну так фид то есть? ))
mmmoguschiy:
у них там наверное условия почище Жужла 
надо полагать. хороший форум получился. со всех финансовых поступлений в сторону пользователей форума, владельцам денюжка валит)
mmmoguschiy:
что верно то верно!!! ну так фид то есть? ))
слово "фид" для меня непонятно, хоть убей)
 
Nestradamus:

Уважаемому контингенту предлагается тест на внимание, найти более 10 разворотов цены от черточек, проведенных ботом, задолго до прихода цены...

Шаману запрещено участвовать!!!

 

Цена не разворачивается от чёрточек цены - чёрточки вторичны их рисует цена. Цена вторична к сценарию - вот сценарий и надо прогнозировать. (если угадаешь цена по нему пойдёт - вариантов всего 2 - вверх, вниз)
Вы чо паритесь, доллар будет расти, минимум год полтора..... а уж где вы там тейки стопы ставить будете... ваши проблемы....
IvanIvanov:
Вы чо паритесь, доллар будет расти, минимум год полтора..... а уж где вы там тейки стопы ставить будете... ваши проблемы....
ага. особенно это заметно в последний месяц.
 
IvanIvanov:
Вы чо паритесь, доллар будет расти, минимум год полтора..... а уж где вы там тейки стопы ставить будете... ваши проблемы....
есть такой сценарий - доллару расти, по времени будем смотреть по месту. (откаты для торговли то же будут - например 1000 пп.)
Ishim:
есть такой сценарий - доллару расти, по времени будем смотреть по месту. (откаты для торговли то же будут - например 1000 пп.)
Ну... растите.... это только лохи ставят стопы меньше 200 четырехзнаков....
