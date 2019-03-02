FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1232
никак ты не определишь. это зависит от активности торгов.
ну как же не определишь? Фид дает нам инфугу о произошедших сделках. Представляя ее как угодно - хоть футпринт хоть еще как удобно вполне реально определить "настроение" толпы - увидеть в стакане реальное положение вещей и открыться в нужном направлении. Тут конечно можно нарваться на "развод" - много там этих технологий - айсберг и все дела... Но я уверен что можно!!! Правда пока не до конца знаю как
скорее всего просто ошибка трейдера, если верная инфа. а так - я понял о чём ты, где ты и чем пользуешься для торгов.
а я пока не уткнусь в стопор по выводу бабосов, меня форекс и МТ4 устраивает.
Зачем вам Менделеев? с уровнями всё просто - показываете на истории 7 из 10 сработавших и следом тестите онлайн 7 из 10 - хороший процент (70) , что будет означать что у вас есть значимый уровень для торговли. (и возможно только ваш метод построения(нахождения) такого уровня)
Ты горизонтальные уровни имеешь ввиду? А не задумывался, что ими могут быть элементарные углы Ганна - 1/128 или 1/256. Они на малых фреймах выглядят горизонталями...
Во-первых, определись - закон или сценарий. Закон - это неотъемлемое и неизменное свойство. Сценарий же, подразумевает автора, и подвержен логическим коррективам автора.
Термин новый (в смысле значение его) сценарий! Что я в него вкладываю?! (банальные вещи и в реальном времени, а будущее... ну захочешь спросишь). Сценарий это вариант заработка деньгами (можно подставить подходящее по смыслу - Кукл, ММ, Сорос, Пендос .... фантазии не ограничены) денег. Дальше начинается классика - начало - развитие - финал.
В итоге кто то на откате - слил, тралл сработал по 0, получил бу - хотя видел баксы(((((. Хорошо рассматривать состоявшиеся сценарии - вот недавний откат на евре 1.05 - 1.105, до финала он не дошол (1.13) думаю из за явности цели - ведь там начнут продавать, а дорога вниз кто будет платить. (а вот разворот тренда будет сложный сценарий 2й или 3й).
Удобство в одном сценарий не уровень он не может не сработать. (удлинится, укоротится конечно может! НО но! правильно войдя ты будешь далеко в бу)
Ишим, а в этом что то есть....
Финал таких размышлений не вновь изобретенный велосипед, а паттерны. Причем они давно уже замечены. Однако отработка по ним не всегда есть прогнозируемый исход развития сценария.
Да про те уровни как раз и говорю - горизонтальные. (там могут быть опционы, и прочее прочее), а дуги, углы, трендовые - это искусство абстракция ))))
ВОт смотри совпадения с моим сценарием (ну что откат закончился) - трендовые Н4 удержали цену! дальше нарисовалось свечное поглощение (рельсы), и главное 2 свечки подряд Н4 красных - "ударный день" (там всё продано нахрен да ещё и тест трендовой был в пятницу)
Ну Шаман как всегда напущал туману. Ты конкретно ткни пальчиком - это сценарий и пишет его "ФИО". Ну если имя отчество не знаешь, то хотя бы фамилию...