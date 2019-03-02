FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1230
возможно, но не факт.
продолжай развивать логику выделенной мысли и посмотрим - до чего докатишься...
черточки есть уровни. на уровнях имеем дисбаланс спроса и предложения. То есть сосредоточение финансов, из которых можно и нужно извлекать прибыль. Что с успехом и проделывает Кукл
ну раз не знаешь значения слова фид - о какой бирже может идти речь?
Закону денег, чёрточки вторичны - обсуждать там нечего. Сценарий это вариант заработка деньгами денег, вот был сценарий отката на евре - сейчас он закончился. Не прогнозировать - может и не будете никогда прогнозировать, а хотя бы прошлые цены проанализировать на предмет сценариев - найти их там.
надеюсь это был не сарказм
начнём с того , что выделенное вымысел - продолжение (выводы) из той же оперы. (кстате у Дамуса лучи трендовые, а есть ещё и горизонтальные уровни)
Ты думаешь уровни придумали дурачки из палаты №6?
согласен, но не очень то взволнован своим незнанием, хотя вопрос как раз в настоящий момент обсуждается за кулисами.
где именно?