FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1235
Цена опять у тебя оживела...
Слова в кучку не собираются, а по отдельности вроде читаются
Я их не рисую, робот давно все нарисовал, а вот думать приходится... в отличие от тебя...
и чо ты придумал ))))))))))))))))). (я кучу идей протестил, а сценарий это просто объединение сигналов ). Ладно давай пока Удачи!
Шаман, ты когда по-русски начнешь говорить?
Объединение сигналов - это статистический материал, а сценарий это план действий...
Шаман, ты когда по-русски начнешь говорить?
Объединение сигналов - это статистический материал, а сценарий это план действий...
да кто жс тобой цапаеца? )) я ж с благими намерениями, а ты сразу обзываться
В сценарий входят все сигналы и которые будут в шуме. Да это план действий.
Не-е-е. Без пузыря тебя точно не поймешь, пойду усугублю... Как сигналы входят в твой план действий?
Ты по плану будешь подавать сигналы или получать их?
Ну... растите.... это только лохи ставят стопы меньше 200 четырехзнаков....
Не-е-е. Без пузыря тебя точно не поймешь, пойду усугублю... Как сигналы входят в твой план действий?
Ты по плану будешь подавать сигналы или получать их?
вот вам разбор по евре.
в понедельник повесили уровень, он был своеобразным уровнем возврата или отбоя( оказался возвратным)
вторник и среда, типичный боковик на недельной границе без отрисовок и желанием цены сходить вниз. быки и мишки крыли свои позы. ( видно что желтая и красная стремится к нулю).когда средняя поза мишек оказалась ниже желания цены, сделали залётик вверх, стопанули.
в четверг был выход покупателей , что показывет уровень и красная линия ниже желания цены, да и тусила цена над границей канала. покупать там самоубийство было. покупатели защитили уровень возврата понедельника. надо было идти вниз, зелёная линия показывает что очень сильно возврос перевес.
пятница отработала долг мишек ( как правило отскок с залётом до 20 пипок) ну и быки забрали своё, защитив свои позы внизу.
цена отскочила к верхней границе канала и уснула в идеале. нерадивые мишки остались ниже цены, а быки теже нерадивые выше.
Всё так и было кто проспал кто просрал )))), а теперь сценарий вниз! по дням недели не знаю или у вас есть другие варианты? (а то будет разбор в следущие выходные - проспали просрали...)
Доп. зыыыы))))))))))) такой универсальный разбор полётов, что можно график не рисовать пару не называть )))))))))))))
К 1.13 не дойдем, в 1.10, 1.11 край, и по накатанной -> вниз.