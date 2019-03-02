FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1235

Nestradamus:

Цена опять у тебя оживела...

Слова в кучку не собираются, а по отдельности вроде читаются

Я их не рисую, робот давно все нарисовал, а вот думать приходится... в отличие от тебя...



 

и чо ты придумал ))))))))))))))))). (я кучу идей протестил, а сценарий это просто объединение сигналов ). Ладно давай пока Удачи!
 
Шаман, ты когда по-русски начнешь говорить?

Объединение сигналов - это статистический материал,  а сценарий это план действий...

 
В сценарий входят все сигналы и которые будут в шуме. Да это план действий.
 
mmmoguschiy:
да кто жс тобой цапаеца? )) я ж с благими намерениями, а ты сразу обзываться 
благими намереями- дорога в ад, слышал?
 
Ishim:
В сценарий входят все сигналы и которые будут в шуме. Да это план действий.

Не-е-е. Без пузыря тебя точно не поймешь, пойду усугублю...  Как сигналы входят в твой план действий?

Ты по плану будешь подавать сигналы или получать их?

 
IvanIvanov:
Ну... растите.... это только лохи ставят стопы меньше 200 четырехзнаков....
Я  8-10 
 
Старт дан (сейчас зона риска - риск отмены) - реализация - финал (фиксация опять зона риска -удлинение, сокращение). После старта - шум - все сигналы в игнор.
вот вам разбор по евре.

в понедельник повесили уровень, он был своеобразным уровнем возврата или отбоя( оказался возвратным) 

вторник и среда, типичный боковик на недельной границе без отрисовок и желанием цены сходить вниз. быки и мишки крыли свои позы. ( видно что желтая и красная стремится к нулю).когда средняя поза мишек оказалась ниже желания цены, сделали залётик вверх, стопанули.

в четверг  был выход покупателей , что показывет уровень и красная линия ниже желания цены, да и тусила цена над границей канала. покупать там самоубийство было. покупатели защитили уровень возврата понедельника. надо было идти вниз, зелёная линия показывает что очень сильно возврос перевес.

пятница отработала долг мишек ( как правило отскок с залётом до 20 пипок)  ну и быки забрали своё, защитив свои позы внизу.

цена отскочила к верхней границе канала и  уснула в идеале. нерадивые мишки остались ниже цены, а быки теже нерадивые выше. 

 
Всё так и было кто проспал кто просрал )))), а теперь сценарий вниз! по дням недели не знаю или у вас есть другие варианты? (а то будет разбор в следущие выходные - проспали просрали...)

 

Доп. зыыыы)))))))))))  такой универсальный разбор полётов, что можно график не рисовать пару не называть ))))))))))))) 

 

 

К 1.13 не дойдем, в 1.10, 1.11 край, и по накатанной -> вниз.

